Ассистентский хет-трик Панарина принёс «Рейнджерс» победу над «Каролиной»

«Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Каролину Харрикейнз» во втором матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон-сквер-гарден» завершилась со счётом 4:3 в овертайме.

В составе «Рейнджерс» отличились Алекси Лафреньер (дубль), Крис Крайдер и Винсент Трочек. Российский нападающий Артемий Панарин записал в свой актив три результативные передачи. Голкипер Игорь Шестёркин отразил 54 броска по воротам.

За «Каролину» шайбы забросили российский защитник Дмитрий Орлов и Джейк Гюнцель (дубль). У форварда «Харрикейнз» Андрея Свечникова одна голевая передача. Нападающий «Каролины» Евгений Кузнецов не принимал участие в матче.

Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу «Рейнджерс». Следующая игра между командами состоится 10 мая в Роли.

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