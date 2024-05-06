«Победа важнее»: Панарин забил во втором матче плей-офф НХЛ подряд и помог «Рейнджерс» повести в серии с «Каролиной»

Благодаря победной шайбе в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф НХЛ с «Каролиной» нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин набрал 124 очка в текущем сезоне и сравнялся с рекордсменом клуба по этому показателю Яромиром Ягром. Игорь Шестёркин отразил 22 броска из 25 и стал лишь третьим вратарём в истории франшизы, который выиграл все пять стартовых игр Кубка Стэнли. Между тем «Даллас» с Евгением Дадоновым в составе выбил из розыгрыша действующего обладателя трофея «Вегас».

Серия победных голов Панарина

Полуфинальная серия Восточной конференции НХЛ между «Рейнджерс» и «Каролиной» оказалась самой русской в этом плей-офф, ведь в ней сошлись сразу шесть российских хоккеистов. За команду из Нью-Йорка играют Игорь Шестёркин и Артемий Панарин, а в стане «Харрикейнз» — Андрей Свечников, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Пётр Кочетков.

Это уже третья встреча двух коллективов в играх на выбывание: в 2020 году дальше прошла «Каролина» со счётом 3-0 (из-за пандемии тогда Кубок Стэнли разыгрывался по другой схеме, с квалификационными раундами до трёх побед), а в 2022-м «Рейнджерс» вырвал победу в седьмом матче на выезде после того, как все предыдущие встречи оставались за домашней командой.

В нынешнем сезоне команда Питера Лавиолетта — единственная из всех участников плей-офф, которая не потерпела ни одного поражения. В первом раунде ньюйоркцы одолели «Вашингтон» в четырёх матчах и с 29 апреля дожидались возможности продолжить сражение за трофей.

И похоже, что долгое ожидание только обострило голевую жажду парней с Бродвея, потому что в первую игру второго раунда они ворвались со скоростью вихря. Уже к 11-й минуте Мика Зибанеджад оформил дубль, а Винсент Трочек ещё до перерыва забросил третью шайбу в ворота Фредерика Андерсена. Игроки «Харрикейнз», впрочем, в долгу не остались и между голами шведского нападающего хозяев успели огорчить Шестёркина. Против российского голкипера в том эпизоде сыграл рикошет от Алекси Лафреньера после броска Джейккоба Славина.

Второй период прошёл в обоюдоострой борьбе, но на высоте были голкиперы, сохранившие счёт неизменным. В одном из эпизодов Зибанеджад мог оформить хет-трик, однако решил сделать эффектную скидку за спину на Панарина. Защитники гостей вовремя заметили этот манёвр и сняли шайбу с клюшки россиянина. Но вот в атаке «Каролина» выглядела довольно беззубо: за весь период хоккеисты нанесли всего пять бросков по воротам, несмотря на то что дважды оказывались в большинстве после удаления соперника.

Однако в начале третьего игрового отрезка «Харрикейнз» всё-таки вернул интригу в матч, сведя разницу в счёте до минимума: отличился Мартин Нечас, а Орлов записал на свой счёт голевую передачу — первую в этом плей-офф. Ситуация стала опасной для хозяев площадки, и тут свои лучшие качества продемонстрировал лучший бомбардир «Рейнджерс» в регулярном сезоне.

Он получил шайбу от Лафреньера после перехвата, прошёл по левому борту и мощным кистевым броском прошил Андерсена — без шансов для вратаря. Этот гол в итоге стал победным в матче, так как под занавес встречи Сет Джарвис умудрился в сутолоке у ворот протолкнуть шайбу мимо Шестёркина. Нельзя не отметить, что Артемий в третий раз отличился в нынешнем плей-офф и все его голы были решающими в матчах.

«Конечно, приятно забить сегодня вечером, но победа важнее», — отметил россиянин после встречи.

Благодаря этой шайбе Панарин набрал 124 (52 + 72) очка в текущем сезоне, включая регулярку и плей-офф, и сравнялся с рекордсменом «Рейнджерс» по этому показателю Яромиром Ягром. Знаменитый чех показал такой же результат в сезоне-2005/06.

Несколько знаковых вех покорилось в этом матче и Шестёркину. Так, он стал лишь третьим вратарём в истории франшизы, который выиграл все пять стартовых игр плей-офф. До него такое удавалось лишь Майку Рихтеру (семь игр в 1994 году) и Дэйву Керру (пять матчей в 1937). Кроме того, для Игоря эта победа — 18-я в плей-офф в коллективе из Нью-Йорка. Благодаря этому он поднялся на четвёртое место по числу таких выигрышей, опередив Керра.

Свержение чемпиона

В то время как «Рейнджерс» и «Каролина» уже начали выяснение отношений во втором раунде, «Даллас» и «Вегас» проводили решающую, седьмую встречу стартовой серии. Команды ожидаемо провели игру довольно осторожно и забросили лишь по одной шайбе в каждом из периодов. Решающим стал гол Радека Факсы в начале третьего игрового отрезка. Ни Иван Барбашёв, ни Евгений Дадонов результативными действиями не отметились.

Таким образом, «Даллас» выбил из розыгрыша действующего обладателя Кубка Стэнли, а тренер команды Питер Дебур пополнил свою статистику ещё одной победой в седьмой игре плей-офф. Канадский тренер за свою карьеру не проиграл ещё ни одного такого матча, а их у него уже восемь.

Примечательно, что «Даллас» стал лишь второй командой в истории НХЛ, которой удалось выиграть серию против чемпиона после поражений в первых двух домашних матчах. Первым был «Колорадо» в 1999-м, совершивший такой же подвиг в полуфинальных играх с «Детройтом». К слову, в следующем раунде «Старз» предстоит сразиться именно с «Эвеланш».