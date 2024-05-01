На повышенных оборотах: Ничушкин возглавил список снайперов Кубка Стэнли, Кузнецов вписал своё имя в историю НХЛ

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин забросил седьмую шайбу в текущем розыгрыше Кубка Стэнли и возглавил список лучших снайперов. Форвард «Каролины» Евгений Кузнецов в фирменной манере реализовал буллит в ворота Семёна Варламова и стал первым хоккеистом лиги в XXI веке, которому удалось совершить подобное в матче, потенциально завершающем серию плей-офф. Кроме того, голы на свой счёт в прошедший игровой день записали Андрей Свечников, Яков Тренин и Никита Задоров, а Илья Любушкин отметился результативной передачей.

Серия Ничушкина

Валерий Ничушкин проводит нынешний плей-офф просто потрясающе. Нападающий «Колорадо», столкнувшийся с проблемами в начале года и проходивший программу помощи игрокам на протяжении двух месяцев, словно навёрстывает упущенное. Россиянин забросил по шайбе в каждом из трёх стартовых матчей Кубка Стэнли с «Виннипегом», а в четвёртом и вовсе разразился хет-триком. В пятой и потенциально решающей игре Большой Вэл также не ушёл со льда без результативных действий.

Включаться в игру ему пришлось максимально быстро, так как «Джетс», проводящие матч дома, открыли счёт уже на второй минуте. Ничушкину хватило 125 секунд, чтобы восстановить равновесие. Он классно бросил в касание из правого круга и застал врасплох Коннора Хеллебайка.

Благодаря этому голу россиянин вышел на чистое первое место в списке лучших снайперов текущего Кубка Стэнли. В его активе стало семь заброшенных шайб, а у ближайшего преследователя, форварда «Эдмонтона» Зака Хаймана осталось шесть. Кроме того, россиянин повторил рекорд Микко Рантанена, Джо Сакика и Реала Клутье по количеству голов за одну серию в истории франшизы.

В оставшееся время первого периода зрители больше не увидели голов, а во втором «Виннипег» обрушил на гостей лавину атак. Александру Георгиеву пришлось изрядно потрудиться — он отразил 17 из 18 бросков за этот игровой отрезок. Не справился российский голкипер только с выстрелом Джоша Моррисси при розыгрыше большинства. А вот «Эвеланш» забросили дважды: сначала первый гол в этом плей-офф записал на свой счёт Яков Тренин, затем отличился Арттури Лехконен.

В начале третьего периода «Джетс» вновь удалось пробить Георгиева и восстановить паритет, но после этого гости усилили напор. С разницей в четыре минуты Микко Рантанен оформил дубль, а окончательный счёт установил Джош Мэнсон, поразив пустые ворота.

Таким образом, «Колорадо» одержал четвёртую победу в серии и вышел в следующий раунд, где встретится с кем-то из пары «Даллас» — «Вегас» (2-2).

Буллит Кузнецова

Не стали затягивать серию 1/8 финала с «Айлендерс» и хоккеисты «Каролины». Позволив соперникам размочить счёт в серии, «Харрикейнз» вернулись на домашнюю арену и по-хозяйски начали пятую игру. За три с небольшим минуты они забросили две шайбы: сначала отличился Теуво Терявяйнен, а затем Андрей Свечников. Форвард прострелил от правого борта, а в ворота шайба влетела от защитника гостей Роберта Бортуццо, неудачно подставившего клюшку. Интересно, что для российского нападающего эта шайба стала первой в плей-офф с мая 2022 года.

«Айлендерс» тоже не понадобилось много времени, чтобы отквитать один гол. Не прошло и минуты после взятия ворот, как Майк Райлли реализовал большинство.

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А в середине первого периода судьи назначили штрафной бросок в пользу хозяев после того, как защитник Александр Романов остановил рукой летевшую в ворота шайбу. Право реализовать буллит получил Евгений Кузнецов, известный своей необычной манерой исполнения. Россиянин не изменил себе и на этот раз: он медленно двигался к воротам, вынуждая Семёна Варламова выйти навстречу, а затем перехитрил вратаря.

Благодаря этой успешной попытке Кузнецов стал первым игроком НХЛ в XXI веке, реализовавшим буллит в матче, потенциально завершающем серию плей-офф. Единственный игрок лиги, которому удавалось такое ранее, — нападающий «Филадельфии» Эрик Линдрос. Он реализовал буллит в пятом матче полуфинальной серии в 1997 году. Кроме того, Кузнецов вписал своё имя в историю «Харрикейнз» — он стал вторым хоккеистом после Джордана Мартинука, реализовавшим штрафной бросок по ходу матча Кубка Стэнли.

«Айлендерс» отступать было некуда — счёт 1-3 в серии не оставлял пространства для манёвра — поэтому гости бросились отыгрываться, и во втором периоде им это удалось: отличились Брок Нельсон и Кейси Сизикас.

Развязка встречи была отложена на третий игровой отрезок, и, как ни удивительно, она уложилась в восемь секунд, за которые хозяева успели отличиться дважды. Сначала гол на свой счёт записал Джек Друри, а затем — Стефан Ноусен. Начало второго эпизода положил Евгений Кузнецов, выигравший вбрасывание в центральном круге. Впоследствии россиянин, набравший два очка, был признан третьей звездой матча.

Обескураженные гости уже ничего не смогли противопоставить сопернику, а финальную точку в игре поставил Сет Джарвис.

Теперь «Каролину» ожидает встреча с ещё одной командой из Нью-Йорка, а российских фанатов — противостояние Кузнецова и Свечникова с Артемием Панариным и Игорем Шестёркиным.

Гол-красавец Задорова

В шаге от выхода в четвертьфинал Кубка Стэнли накануне пятого матча находился и «Ванкувер», однако «Нэшвиллу» удалось вырвать победу в гостях с минимальным перевесом 2:1 и продлить серию. Единственный гол в составе хозяев записал на свой счёт Никита Задоров, причём он получился просто шикарным. Россиянин эффектно прошёл от своих до чужих ворот, обыгрывая встречавшихся соперников, и бросил с острого угла в дальний угол. Для защитника это уже вторая шайба в текущем розыгрыше Кубка Стэнли.

Аналогичная ситуация сложилась и в другой серии. «Бостон» также уступил на своей площадке и позволил «Торонто» сократить отставание. Встреча завершилась с таким же счётом 2:1, но развязка наступила в овертайме. Решающий гол в активе Мэтта Ниса, а результативную передачу в этом моменте совершил Илья Любушкин.