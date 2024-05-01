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Передача Любушкина помогла «Торонто» обыграть «Бостон» и продлить серию в плей-офф НХЛ

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«Торонто Мэйпл Лифс» нанёс поражение «Бостон Брюинз» в пятом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Передача Любушкина помогла «Торонто» обыграть «Бостон» и продлить серию в плей-офф НХЛ
  • AP
  • © Michael Dwyer

Встреча в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» завершилась в овертайме со счётом 2:1.

В составе победителей голами отметились Джейк Маккейб и Мэтт Нис. Защитник «Мэйпл Лифс» Илья Любушкин отметился результативной передачей. Голкипер «Лифс» Илья Самсонов участия в матче не принимал.

За «Бостон» отличился Трент Фредерик.

Таким образом, счёт в серии стал 3-2 в пользу «Бостона». Следующий матч между командами состоится 3 мая.

Ранее шайба Задорова не спасла «Ванкувер» от поражения от «Нэшвилла» в пятом матче серии плей-офф НХЛ.

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