Передача Любушкина помогла «Торонто» обыграть «Бостон» и продлить серию в плей-офф НХЛ

«Торонто Мэйпл Лифс» нанёс поражение «Бостон Брюинз» в пятом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» завершилась в овертайме со счётом 2:1.

В составе победителей голами отметились Джейк Маккейб и Мэтт Нис. Защитник «Мэйпл Лифс» Илья Любушкин отметился результативной передачей. Голкипер «Лифс» Илья Самсонов участия в матче не принимал.

За «Бостон» отличился Трент Фредерик.

Таким образом, счёт в серии стал 3-2 в пользу «Бостона». Следующий матч между командами состоится 3 мая.

Ранее шайба Задорова не спасла «Ванкувер» от поражения от «Нэшвилла» в пятом матче серии плей-офф НХЛ.