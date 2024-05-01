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Шайба Задорова не спасла «Ванкувер» от поражения с «Нэшвиллом» в пятом матче серии плей-офф НХЛ

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«Ванкувер Кэнакс» уступил «Нэшвилл Предаторз» в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Шайба Задорова не спасла «Ванкувер» от поражения с «Нэшвиллом» в пятом матче серии плей-офф НХЛ
  • AP
  • © George Walker IV

Встреча в Ванкувере на стадионе «Роджерс Арена» завершилась со счётом 2:1.

В составе «Кэнакс» единственную шайбу забил российский защитник Никита Задоров.

У победителей отметились Роман Йоси и Александр Каррьер.

Таким образом, счёт в серии стал 3-2 в пользу «Ванкувера».

Следующий матч между «Предаторз» и «Кэнакс» пройдёт в Нэшвилле в ночь с 3 на 4 мая.

Ранее гол Ничушкина помог «Колорадо» обыграть «Виннипег» и выйти во второй раунд плей-офф НХЛ.

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