Шайба Задорова не спасла «Ванкувер» от поражения с «Нэшвиллом» в пятом матче серии плей-офф НХЛ
- AP
- © George Walker IV
Встреча в Ванкувере на стадионе «Роджерс Арена» завершилась со счётом 2:1.
В составе «Кэнакс» единственную шайбу забил российский защитник Никита Задоров.
У победителей отметились Роман Йоси и Александр Каррьер.
Таким образом, счёт в серии стал 3-2 в пользу «Ванкувера».
Следующий матч между «Предаторз» и «Кэнакс» пройдёт в Нэшвилле в ночь с 3 на 4 мая.
Ранее гол Ничушкина помог «Колорадо» обыграть «Виннипег» и выйти во второй раунд плей-офф НХЛ.