Гол Ничушкина помог «Колорадо» обыграть «Виннипег» и выйти во второй раунд плей-офф НХЛ

«Колорадо Эвеланш» победил «Виннипег Джетс» в пятом матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Виннипеге на стадионе «Канада Лайф-центр» завершилась со счётом 6:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Арттури Лехконен, Джош Мэнсон, Микко Рантанен (дубль).

Нападающий «Колорадо» россиянин Яков Тренин отметился голом, на счету форварда «Эвеланш» Валерия Ничушкина заброшенная шайба.

За «Виннипег» отметились Кайл Коннор, Джош Моррисси и Тайлер Тоффоли.

Счёт в серии до четырёх побед стал 4-1 в пользу «Колорадо». Их следующим соперником станет победитель пары «Даллас Старз» — «Вегас Голден Найтс».

Ранее голы Свечникова и Кузнецова помогли «Каролине» победить «Айлендерс» и выйти в четвертьфинал Кубка Стэнли.