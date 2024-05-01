RT в Telegram
Подпишись

Голы Свечникова и Кузнецова помогли «Каролине» победить «Айлендерс» и выйти в четвертьфинал Кубка Стэнли

Короткая ссылка
«Каролина Харрикейнз» нанесла поражение «Нью-Йорк Айлендерс» в пятом матче серии плей-офф 1/8 финала Кубка Стэнли.
Голы Свечникова и Кузнецова помогли «Каролине» победить «Айлендерс» и выйти в четвертьфинал Кубка Стэнли
  • AP
  • © Karl B DeBlaker

Встреча в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» завершилась со счётом 6:3.

Нападающий «Каролины» россиянин Евгений Кузнецов отметился голом и результативной передачей, на счету форварда «Харрикейнз» Андрея Свечникова заброшенная шайба.

Вратарь «Айлендерс» Семён Варламов отразил 27 бросков из 32. 

Счёт в серии до четырёх побед стал 4-1 в пользу «Каролины». Их следующим соперником станет «Нью-Йорк Рейнджерс».

Ранее нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин высказался об итогах сезона-2023/24.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить