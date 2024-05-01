Голы Свечникова и Кузнецова помогли «Каролине» победить «Айлендерс» и выйти в четвертьфинал Кубка Стэнли
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Встреча в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» завершилась со счётом 6:3.
Нападающий «Каролины» россиянин Евгений Кузнецов отметился голом и результативной передачей, на счету форварда «Харрикейнз» Андрея Свечникова заброшенная шайба.
Вратарь «Айлендерс» Семён Варламов отразил 27 бросков из 32.
Счёт в серии до четырёх побед стал 4-1 в пользу «Каролины». Их следующим соперником станет «Нью-Йорк Рейнджерс».
Ранее нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин высказался об итогах сезона-2023/24.