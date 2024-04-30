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Овечкин: думаю, это был один из самых сложных сезонов в моей карьере

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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин высказался об итогах сезона-2023/24.
Овечкин: думаю, это был один из самых сложных сезонов в моей карьере
  • AP
  • © Frank Franklin II

«Я горжусь командой, мы через многое прошли с начала сезона. Были взлёты и падения. Думаю, это был один из самых сложных сезонов в моей карьере.

В тренировочном лагере мы думали, что сможем рассчитывать на Кузнецова, Бэкстрема, Строума. Обмен Кузнецова оказался сложным моментом для меня и всей организации. Если кто-то скажет, что это был удачный сезон, то это будет неправда», — приводит слова Овечкина Sport24.

«Вашингтон» в этом сезоне смог выйти в плей-офф, но проиграл в первом раунде «Рейнджерс». Овечкин сыграл во всех четырёх матчах серии, но не отметился результативными очками.

В регулярке Овечкин провёл за «Вашингтон» 79 матчей и набрал 65 (31 + 34) очков по системе «гол + пас».

Ранее главный тренер «Вашингтона» заступился за Овечкина после провала в плей-офф НХЛ.

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