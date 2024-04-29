Главный тренер «Вашингтона» заступился за Овечкина после провала в плей-офф НХЛ

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался об игре капитана команды Александра Овечкина в серии с «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Каждая игра для нашей команды становилась матчем жизни и смерти. Я чувствовал, что всё это отняло у него много сил, как физических, так и моральных», — цитирует тренера «Чемпионат» со ссылкой на журналиста.

Сегодня «Вашингтон» проиграл «Рейнджерс» в четвёртом матче первого раунда плей-офф НХЛ. Встреча в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан Арена» завершилась со счётом 2:4. Таким образом, столичный клуб, уступая в серии 0-4, вылетел из турнира.

Овечкин сыграл во всех четырёх матчах серии, но не отметился результативными баллами.

Ранее сообщалось, что Валерий Ничушкин оформил первый хет-трик в карьере в НХЛ.