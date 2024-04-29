Ничушкин оформил первый хет-трик в карьере в НХЛ
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Встреча в Денвере на стадионе «Болл Арена» завершилась со счётом 5:1.
В составе победителей хет-трик оформил российский нападающий Валерий Ничушкин. Таким образом, он отметился первым хет-триком в карьере в НХЛ.
В настоящий момент Ничушкин является лидером по голам в текущем плей-офф. На его счету шесть шайб в четырёх матчах. Он отметился заброшенными шайбами в каждой игре плей-офф.
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