Ничушкин оформил первый хет-трик в карьере в НХЛ

«Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Виннипег Джетс» в четвёртом матче первого раунда серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Денвере на стадионе «Болл Арена» завершилась со счётом 5:1.

В составе победителей хет-трик оформил российский нападающий Валерий Ничушкин. Таким образом, он отметился первым хет-триком в карьере в НХЛ.

В настоящий момент Ничушкин является лидером по голам в текущем плей-офф. На его счету шесть шайб в четырёх матчах. Он отметился заброшенными шайбами в каждой игре плей-офф.

Ранее сообщалось, что Владислава Наместникова доставили в больницу после инцидента в матче с «Колорадо».