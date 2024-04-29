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Ничушкин оформил первый хет-трик в карьере в НХЛ

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«Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Виннипег Джетс» в четвёртом матче первого раунда серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Ничушкин оформил первый хет-трик в карьере в НХЛ
  • © AP Photo/David Zalubowski

Встреча в Денвере на стадионе «Болл Арена» завершилась со счётом 5:1.

В составе победителей хет-трик оформил российский нападающий Валерий Ничушкин. Таким образом, он отметился первым хет-триком в карьере в НХЛ.

В настоящий момент Ничушкин является лидером по голам в текущем плей-офф. На его счету шесть шайб в четырёх матчах. Он отметился заброшенными шайбами в каждой игре плей-офф.

Ранее сообщалось, что Владислава Наместникова доставили в больницу после инцидента в матче с «Колорадо».

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