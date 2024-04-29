Наместникова доставили в больницу после инцидента в матче с «Колорадо»
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Россиянин в настоящий момент находится в одной из клиник Денвера, сообщил журналист Джесси Монтано в соцсети X.
В третьем периоде его одноклубник попал шайбой в голову Наместникову. Игрока под руки увели со льда через скамейку запасных соперника.
Встреча между командами завершилась со счётом 5:1 в пользу «Колорадо». Команда ведёт в серии — 3-1.
Ранее сообщалось, что Валерий Ничушкин забросил шайбу в четвёртом матче плей-офф подряд.