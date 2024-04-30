Шаг за шагом: Бобровский не пустил Кучерова во второй раунд Кубка Стэнли, Дадонов помог «Далласу» сравнять счёт в серии

Голкипер Сергей Бобровский в игре с «Тампой» отразил 31 бросок по своим воротам из 32 и помог «Флориде» выйти в следующий раунд Кубка Стэнли. Владимир Тарасенко и Никита Кучеров отметились в этом матче результативными передачами. В свою очередь, Евгений Дадонов забросил фантастическую шайбу почти с нулевого угла, а его «Даллас» сравнял счёт в серии с действующим чемпионом «Вегасом».

Ярость Кучерова

Два дня назад «Тампа» совершила подвиг, крупно обыграв «Флориду» и продлив серию первого раунда Кубка Стэнли. Но, чтобы сравнять счёт, команде Джона Купера нужно было выиграть ещё дважды — причём сначала на площадке соперника. А в планы «Пантерз» проигрыш при своих болельщиках явно не входил.

Первый период прошёл в обоюдоострой борьбе, и первыми забили «Лайтнинг», однако после тренерского запроса гол Энтони Чирелли был отменён из-за контакта его тёзки Дюклера с Сергеем Бобровским. Этот момент, вкупе с ещё одним отменённым позднее голом, вызвал негодование Купера после игры. По мнению специалиста, борьба у ворот — это неотъемлемая часть хоккея, своего рода «тюремные правила», которые почему-то не распространяются на вратарей. Американец в сердцах даже предложил надеть на голкиперов юбки, а Боба обвинил в слишком картинной реакции на происходящее и введении в заблуждение арбитров.

Как бы то ни было, на перерыв команды ушли при двух нулях на табло, а во втором периоде «Тампа» полностью провалила игру в защите. За 20 минут игроки «Флориды» нанесли 23 броска по воротам Андрея Василевского, и только мастерство россиянина помогало гостям оставаться на плаву. Тем не менее, в двух моментах и он оказался бессилен.

Лидеры «Лайтнинг» попытались внести перелом, и к середине периода Никите Кучерову и Виктору Хедману удалось организовать гол. Россиянин снабдил шведа передачей, а тот от души приложился — Бобровский даже не успел дёрнуться в сторону шайбы. А за две с небольшим минуты до второго перерыва Михаил Сергачёв похожим броском пробил соотечественника, но гол снова не был засчитан, так как Чирелли помешал Бобровскому. На этот раз тренерский просмотр запросил Купер, но повтор подтвердил решение арбитров.

А в третьем периоде «Тампа» неожиданно развалилась и пропустила ещё четыре раза. Кучеров, сидя на скамейке запасных, не сумел совладать с эмоциями и сломал пополам свою клюшку о борт. Лучший бомбардир регулярки не забросил за эти пять матчей ни одной шайбы — на его счету только семь результативных передач.

А вот в одном из голов «Флориды» поучаствовал Владимир Тарасенко, который помог отличиться Эвану Родригесу. Капитан команды Александр Барков и Картер Вераге оформили по дублю.

«Я очень рад за игроков, которые преодолели боль неудачи. Два ключевых хоккеиста в игре… Барков и Бобровский… Когда вы вратарь номер один и капитан, и серия проходит не в вашу пользу… Ребята, в большинстве своём, смотрят на них. Им приходится за это держать ответ. И они хорошо сыграли сегодня и во всей серии. Им пришлось преодолеть определённую боль с тем поражением [в предыдущем матче]», — похвалил своих лидеров главный тренер.

Российский голкипер был признан второй звездой как прошедшего матча, так и всего противостояния первого раунда плей-офф в составе «Пантерз».

«Все серии по-своему разные, и ребята эти особенные. Мы очень усердно трудимся над структурой игры, и здесь всё её реализовали. Мы очень близки, и мы очень друг друга любим», — отметил Бобровский.

Таким образом, «Флорида» одержала победу в пятой серии навылет за последние три сезона. Это лучший показатель среди всех команд НХЛ в этот период.

Следующим соперником команды Мориса станет победитель в паре «Бостон» — «Торонто». Обе эти команды «Пантерз» выбили из плей-офф в прошлом году.

Фантастический гол Дадонова

Настоящие американские горки устроили в серии первого раунда «Вегас» и «Даллас». «Голден Найтс» начали по-чемпионски, выиграв оба выездных матча. Казалось, на домашнем льду действующий обладатель Кубка Стэнли должен снимать все вопросы по выходу в следующий круг, но у «Старз» оказались свои контраргументы.

Третий матч серии они вытащили на зубах со счёта 0:2, а затем взяли верх и в четвёртом, уравняв шансы. При этом «Вегас» дважды выходил вперёд в отчётной встрече, но удержать преимущество не сумел.

На 15-й минуте первого периода Майкл Амадио открыл счёт, но ещё до перерыва Евгений Дадонов восстановил паритет. Российский нападающий не забивал с февраля, и первый его гол в этом плей-офф получился невероятно эффектным. Он бросил почти с нулевого угла параллельно линии ворот, снаряд угодил в шлем голкипера Логана Томпсона и скользнул в ворота.

В начале второго игрового отрезка забил Джек Айкел, а результативной передачей в этом моменте отметился Иван Барбашёв. Но «Даллас» снова отыгрался, а затем и вышел вперёд. Большой вклад в итоговую победу гостей внёс голкипер Джейк Эттингер, отразивший в третьем периоде 15 бросков, а в общей сложности 32.