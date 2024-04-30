Тренер «Тампы» обвинил Бобровского в симуляции в моменте с незасчитанным голом

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер обвинил в обмане российского голкипера «Флорида Пантерз» Сергея Бобровского в пятом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Должен отдать должное их голкиперу. На судей повлияла его реакция. Бобровский всё сделал правильно. Он обманул их. Пусть будет так. Но мы должны оспорить это», — цитирует Купера ESPN.

Встреча в Санрайзе (США) на стадионе «Амерант Банк Арена» завершилась победой «Флориды» — 6:1.

Таким образом, счёт в серии стал 4-1 в пользу «Пантерз». Команда вышла в следующую стадию плей-офф.

Ранее сообщалось, что Никита Кучеров вышел на второе место по передачам в плей-офф НХЛ среди действующих игроков.