Тренер «Тампы» обвинил Бобровского в симуляции в моменте с незасчитанным голом
«Должен отдать должное их голкиперу. На судей повлияла его реакция. Бобровский всё сделал правильно. Он обманул их. Пусть будет так. Но мы должны оспорить это», — цитирует Купера ESPN.
Встреча в Санрайзе (США) на стадионе «Амерант Банк Арена» завершилась победой «Флориды» — 6:1.
Таким образом, счёт в серии стал 4-1 в пользу «Пантерз». Команда вышла в следующую стадию плей-офф.
Ранее сообщалось, что Никита Кучеров вышел на второе место по передачам в плей-офф НХЛ среди действующих игроков.