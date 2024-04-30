Кучеров вышел на второе место по передачам в плей-офф НХЛ среди действующих игроков

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился передачей в в пятом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Флорида Пантерз».

Теперь на счету игрока 114 ассистов за карьеру в плей-офф НХЛ. Он вышел на второе место по этому показателю среди действующих хоккеистов. Лидером является Сидни Кросби (130).

Несмотря на результативное действие Кучерова «Тампа» потерпела поражение со счётом 1:6 и покинула турнир, уступив в серии — 1-4.

Ранее сообщалось, что шайба Евгения Дадонова помогла «Далласу» обыграть «Вегас» и сравнять счёт в серии.