Кучеров вышел на второе место по передачам в плей-офф НХЛ среди действующих игроков
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Теперь на счету игрока 114 ассистов за карьеру в плей-офф НХЛ. Он вышел на второе место по этому показателю среди действующих хоккеистов. Лидером является Сидни Кросби (130).
Несмотря на результативное действие Кучерова «Тампа» потерпела поражение со счётом 1:6 и покинула турнир, уступив в серии — 1-4.
Ранее сообщалось, что шайба Евгения Дадонова помогла «Далласу» обыграть «Вегас» и сравнять счёт в серии.