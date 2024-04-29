«Локомотив, ведущий в атаку»: Ничушкин впервые в карьере оформил хет-трик, а Овечкин вылетел из Кубка Стэнли

Валерий Ничушкин забросил три шайбы в четвёртом матче первого раунда плей-офф НХЛ и возглавил список снайперов текущего розыгрыша Кубка Стэнли. Результативные действия россиянина помогли «Колорадо» победить «Виннипег» и увеличить преимущество в серии. Артемий Панарин отметился голом и передачей во встрече с «Вашингтоном» и досрочно отправил Александра Овечкина с партнёрами в отпуск. Капитан «Кэпиталз» установил личный антирекорд, не сумев заработать ни одного очка в противостоянии и всего шесть раз потревожив Игоря Шестёркина.

Хет-трик Ничушкина

Российские хоккеисты продолжают притягивать к себе внимание в плей-офф Национальной хоккейной лиги. Так, Валерий Ничушкин в четвёртом матче серии первого раунда с «Виннипегом» впервые в карьере оформил хет-трик. «Колорадо» выиграл встречу со счётом 5:1, повёл в серии 3-1 и приблизился к выходу в следующий раунд Кубка Стэнли.

Первый период не предвещал беды для «Джетс». Он прошёл в равной борьбе: по шайбе забросили Арттури Лехконен и Нейт Шмидт. Но после перерыва в борьбу включился Биг Вэл. Россиянин дважды реализовал большинство и, по сути, снял вопрос о победителе.

«Он потрясающе играет. Очевидно, что он локомотив, который сейчас ведёт нас в атаку, будь то игра перед воротами или на фланге. Мы, ребята из обороны, хотим отдать должное партнёрам, которые идут к чужим воротам. Мы пытаемся доставить им шайбу, передать им её, чтобы они смогли её разыграть», — заявил защитник Кейл Макар, который также отметился голом во втором периоде.

После счёта 4:1 на скамейку запасных отправился голкипер «Виннипега» Коннор Хеллебайк, однако это не помогло. Сменщик американца Лоран Броссуа не пропустил ни одной шайбы, но и переиграть Александра Георгиева его партнёрам по команде в концовке не удалось. Хотя попыток было предостаточно: россиянин за матч совершил 26 сейвов.

В одной из атак «Джетс» травму получил Владислав Наместников: голова хоккеиста оказалась на пути шайбы после щелчка Шмидта. Бросок оказался такой силы, что нападающий упал на лёд и смог покинуть арену только с помощью медицинского персонала.

«Влади сейчас осматривают в больнице. Это всё, что у меня есть, пока мы не получим отчёт о его состоянии», — сказал по окончании матча наставник «Виннипега» Рик Боунесс.

Символично, что именно Ничушкин установил окончательный счёт в матче, на 60-й минуте отправив шайбу в пустые ворота. Благодаря этому голу Валерий возглавил список лучших снайперов плей-офф НХЛ (у него и Зака Хаймана из «Эдмонтона» по шесть голов), а после встречи получил похвалу от главного тренера «Колорадо» Джареда Беднара.

«На него, как на игрока, умеющего действовать во всех трёх зонах, можно твёрдо положиться практически во всех аспектах игры. Что касается таких игроков, здесь не описать даже, что они, собственно, привносят в команду — это такой навык состязательности и усердия, и они могут с кем угодно играть», — сказал Беднар.

Особенным прошедший матч стал ещё для одного россиянина: экс-форвард «Торпедо» Николай Коваленко дебютировал в НХЛ. В противостоянии с «Виннипегом» результативными действиями он отметиться не смог, тем не менее провёл на льду чуть более семи минут и выполнил четыре силовых приёма.

Окончание сказки «Вашингтона»

Ну а первым коллективом, который вылетел из Кубка Стэнли, к сожалению для российских болельщиков, стал «Вашингтон». Александр Овечкин и партнёры пытались навязать борьбу «Рейнджерс», но в итоге так ничего существенного и не придумали. Четвёртый матч серии завершился со счётом 4:2 в пользу ньюйоркцев.

А лучшим игроком встречи был признан Артемий Панарин. Форвард сначала поучаствовал в голе Винсента Трочека в большинстве в концовке первого периода, а затем в третьей двадцатиминутке при счёте 2:2 отличился уже сам — также в неравных составах.

Удаление за удар клюшкой по лицу сопернику заработал Ти Джей Оши, к слову, выступавший с переломом руки. Игроки «Рейнджерс» быстро разыграли шайбу, и Мика Зибанеджад отдал её на выскочившего из-за ворот Панарина. Артемий развернулся и бросил.

«Игра в большинстве — это всегда сильные ощущения, но особенно в этот раз. Просто понимаешь, насколько это сейчас важно. Вообще, каждая игра в большинстве важна, но то, что было в третьем периоде, — это особенное чувство», — признался Панарин.

Что касается Овечкина, то в этом матче, как и во всей серии, он явно находился не в своей тарелке. Капитан «Кэпиталз» впервые в карьере не набрал ни одного очка в розыгрыше Кубка Стэнли, нанеся по воротам Игоря Шестёркина всего шесть бросков и таким образом установив личный антирекорд. Ранее худшим результатом Александра было 17 попаданий в створ.



«Проиграть серию — это всегда неприятно, особенно когда есть довольно хорошие шансы. Мы просто не забивали достаточно. Наше звено не забило много голов, и сам я сыграл не очень», — отметил хоккеист.

При этом наставник «Вашингтона» Каспер Карбери не стал винить россиянина в вылете из Кубка Стэнли. Специалист объяснил не самую яркую игру Александра усталостью. По мнению главного тренера, капитан команды потратил слишком много сил, энергии и эмоций в последние две недели регулярки, когда каждая встреча была решающей в борьбе за попадание в плей-офф.

При этом после матча Овечкин поздравил Панарина и Шестёркина с выходом во второй раунд. Он тепло обнял Артемия и перекинулся с ним парой слов.

В других матчах игрового дня «Ванкувер» в овертайме взял верх над «Нэшвиллом» (4:3) и повёл 3-1 в серии. Решающую шайбу забросил Элиас Линдхольм. Никита Задоров и Илья Михеев результативными действиями отметиться не смогли.

А «Эдмонтон» с нетипичным для себя счётом 1:0 победил «Кингз». Во втором периоде Эван Бушар реализовал большинство. «Ойлерз» также находится в шаге от выхода в следующий раунд Кубка Стэнли. Для этого осталось выиграть всего один матч.