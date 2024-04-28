По лезвию ножа: Кучеров и Сергачёв помогли «Тампе» продлить серию с «Флоридой», Варламов оставил на плаву «Айлендерс»

Нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров сделал три результативные передачи в игре с «Флоридой» и помог команде размочить счёт в серии 1/8 финала Кубка Стэнли. Его одноклубник Михаил Сергачёв вернулся в строй после длительного восстановления, отметился одним ассистом и был признан третьей звездой матча. Голкипер «Айлендерс» Семён Варламов в 36-й день рождения совершил 42 сейва в игре с «Каролиной», что позволило ньюйоркцам также одержать первую победу в серии.

Возвращение Сергачёва

Накануне четвёртого матча серии 1/8 финала Кубка Стэнли «Тампа» оказалась загнанной в угол. Три проигранные встречи не оставляли подопечным Джона Купера иного выбора, как сражаться не на жизнь, а на смерть во второй домашней игре.

«Я постоянно говорю парням: переписать историю невозможно, её можно только творить. И это наша работа», — поделился секретом подготовки к матчу тренер.

Настроя хоккеистам добавил и эмоциональный момент перед началом игры. Впервые с 8 февраля на лёд вышел защитник команды Михаил Сергачёв, который перенёс непростую операцию после перелома ноги. Трибуны «Амали Арены» встретили его настолько бурными овациями, что заглушили диктора стадиона. По словам Купера, именно этот эмоциональный всплеск, вероятно, сыграл важную роль в том, как игроки «Лайтнинг» провели первый период.

А он им удался на славу. Уже на 16-й минуте хозяева вели в счёте 3:0 благодаря голам Стивена Стэмкоса, Брэндона Хагеля и Брейдена Пойнта. Ассистентом последнего выступил Никита Кучеров. А у голкипера «Флориды» Сергея Бобровского оказалось куда больше работы, чем у визави Андрея Василевского. За стартовую двадцатиминутку игроки «Тампы» нанесли 14 бросков в створ соперника, тогда как хоккеисты «Пантерз» — лишь пять.

Однако после перерыва гости встрепенулись и бросились отыгрываться. Сначала Картер Вераге отквитал один гол, а чуть позже по разу отличились Сэм Райнхарт и Оливер Экман-Ларссон. Кто знает, как мог бы закончиться матч, если бы в промежутке между этими шайбами «Тампа» не забила сама. Активное участие в голевой комбинации принял Сергачёв, отпасовавший на Хагеля.

«Я чувствовал себя отлично, болельщики громко меня приветствовали, и я это ценю. Я снова почувствовал себя хоккеистом. Честно говоря, прошлой ночью мне было сложно уснуть, снова казалось, будто это мой первый матч в НХЛ. И потом, когда во время разминки я получил такую (поддержку. — RT) от фанатов, меня захлестнули эмоции. Я очень рад здесь находиться», — поделился эмоциями россиянин после игры.

Этот гол и стал в итоге победным для «Лайтнинг», так как в третьем периоде гости совсем ничего не смогли создать у ворот соперника, а сами пропустили ещё дважды: Стэмкос оформил дубль, а финальную точку в матче поставил Ник Пол. К обеим этим шайбам руку приложил Кучеров, оформивший таким образом десятый ассистентский хет-трик в плей-офф НХЛ.

Благодаря этому он установил рекорд НХЛ в XXI веке по количеству очков среди крайних нападающих в одном сезоне в сумме за регулярку и плей-офф. У обладателя «Арт Росс Трофи» — 2024 их стало 150, и больше в этом столетии на его позиции не набирал никто. А по числу ассистов в Кубке Стэнли среди игроков не старше 30 лет Кучеров (113) вышел на четвёртое место, опередив Яри Курри (110). Больше в истории набирали только трое: Сидни Кросби (119), Марк Мессье (135) и Уэйн Гретцки (206).

Таким образом, счёт в серии стал 3-1 в пользу «Флориды», которая может всё решить уже в следующей домашней игре. Однако после феерии, которую выдала «Тампа» в отчётной встрече, можно предположить, что «Пантерз» не будет просто.



День Варламова

Ещё одна отчаянная победа игрового дня на счету «Айлендерс», который перед четвёртой встречей с «Каролиной» также находился на волоске от вылета из плей-офф. Судьбоносным для команды оказалось решение главного тренера Патрика Руа выпустить на лёд Семёна Варламова вместо Ильи Сорокина. И россиянин, который накануне отпраздновал 36-летие, провёл феноменальный матч и отразил 42 броска по своим воротам.

Благодаря этому он стал лишь вторым вратарём в истории клуба, кто сумел совершить 40 и более спасений в четырёх матчах плей-офф. Лучшим показателем в истории франшизы может похвастать лишь Билли Смит (пять игр на 40+ сейвов), который достиг этой отметки в 1984 году.

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А начинался матч для «Айлендерс» не лучшим образом: уже на девятой минуте хозяева пропустили первую шайбу, когда Сет Джарвис нашёл лазейку в частоколе ног на пятачке. Во втором периоде игроки «Харрикейнз» усилили напор на владения Варламова, но голкипер был на высоте. Его игра придала уверенности и нападению. К середине основного времени матча Мэтью Барзал восстановил паритет, а в самом начале третьей двадцатиминутки Жан-Габриэль Пажо вывел хозяев вперёд при розыгрыше большинства. В это время трибуны «Ю-Би-Эс Арены» взорвались овациями, но стали скандировать фамилию не автора гола, а голкипера.

Увы, сохранить выигрышный счёт Варламову не удалось, но в пропущенном за шесть минут до сирены голе мало кто может его винить. Хозяева схлопотали штраф, а гости как по нотам разыграли численное преимущество, восстановив равновесие.



В первом овертайме Семён отразил 17 бросков, а спасение рукояткой клюшки после атаки Еспери Котканиеми заставило фанатов вновь восторженно повторять его имя.

«Потрясающий день для меня, для команды — в особенности, а ещё для моей семьи», — заявил впоследствии Варламов.

Победу «Айлендерс» во втором овертайме принёс Барзал, оформивший дубль. Канадцу досталось звание первой звезды матча, а российский голкипер был назван вторым лучшим игроком.

А вот у вратаря «Торонто» Ильи Самсонова игра с «Бостоном» не задалась. Его заменили по итогам второго периода после трёх пропущенных шайб. За это время россиянин совершил 14 сейвов. В итоге «Мэйпл Лифс» проиграл 1:3 в матче и с таким же счётом уступает в серии.

«Даллас» и «Вегас» проводили лишь третью встречу в рамках стартового раунда плей-офф, и «Старз» удалось размочить счёт в серии — 1-2. Матч завершился победой гостей в овертайме (3:2), а единственным из россиян, набравшим очки в этой игре, стал форвард «Далласа» Евгений Дадонов. В его активе результативная передача.