Никита Кучеров вышел на 21-е место по очкам в плей-офф НХЛ

Хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» на своём льду обыграли «Флорида Пантерз» в четвёртом матче серии первого раунда Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, проходившая на стадионе «Амали-Арена» завершилась со счётом 6:3 в пользу хозяев. На данный момент счёт в серии 3:1 в пользу «Флориды».

Российский форвард «молний» Никита Кучеров отметился тремя результативными передачами. Теперь на счету россиянина 166 (53+113) очков, набранных в матчах плей-офф.

Россиянин вышел на 21-е место по этому показателю, обогнав канадца Дени Потвена (165).

У занимающего 20-ю строчку шведа Петера Форсберга 171 (64+107) очко результативности. Возглавляет рейтинг канадский хоккеист Уэйн Гретцки, который набрал 382 (122+260) очка в розыгрышах Кубка Стэнли.

Ранее сообщалось, что Василевский обошёл Гашека по количеству побед в матчах плей-офф НХЛ.