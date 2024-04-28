Василевский обошёл Гашека по количеству побед в матчах плей-офф НХЛ

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский вышел на первое место среди европейских вратарей по числу побед в Кубке Стэнли.

28 апреля «Тампа» на стадионе «Амали Арена» обыграла «Флориду» со счётом 6:3 в четвёртом матче серии первого раунда Кубка Стэнли.

Для российского голкипера эта победа стала 66-й в плей-офф за время выступления в НХЛ. Он обошёл Доминика Гашека (65 побед) и стал новым рекордсменом среди европейских вратарей. Среди всех голкиперов Василевский занимает 12-ю позицию.

Лидером по данному показателю является канадец Патрик Руа, у которого 151 победа в матчах навылет.

Пятый матч серии между «Тампой» и «Флоридой» пройдёт 30 апреля.

Ранее сообщалось, что передачи Кучерова и Сергачёва помогли «Тампе» выиграть первый матч в серии плей-офф НХЛ с «Флоридой».