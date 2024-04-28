Передачи Кучерова и Сергачёва помогли «Тампе» выиграть первый матч в серии плей-офф НХЛ с «Флоридой»

Хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» на своём льду обыграли «Флорида Пантерз» в четвёртом матче серии первого раунда Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая проходила на «Амали Арене», завершилась со счётом 6:3 в пользу хозяев.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился тремя голевыми передачами. Форвард набирает очки во всех четырёх матчах данной серии — в его активе 6 очков (0 + 6) по системе «гол + пас» в текущем розыгрыше Кубка Стэнли.

Защитник «Тампы» Михаил Сергачёв, который восстановился от тяжёлого повреждения, тоже сумел отдать результативную передачу в этой встрече и был признан третьей звездой матча.

Счёт в серии до четырёх побед стал 3-1 в пользу «Флориды».

Ранее Тренер «Флориды» Морис заявил, что Бобровский невероятно взрывной в этом году.