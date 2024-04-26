Тренер «Флориды» Морис: Бобровский невероятно взрывной в этом году

Главный тренер «Флорида Пантерз» Пол Морис поделился мнением об игре вратаря Сергея Бобровского в третьем матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

«Это его год. Я думаю, в первых двух играх это проявлялось сильнее. Мы давали ему передышку в некоторых моментах игр, а в остальном он был невероятно взрывным», — заявил Морис НХЛ.

35-летний россиянин отразил 26 из 29 бросков по своим воротам и был признан третьей звездой матча. Встреча завершилась победой «Лайтнинга» — 5:3. Счёт в серии до четырёх побед стал 3-0 в пользу «пантер». Следующий матч пройдёт в Тампе 28 апреля.

Ранее нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился результативной передачей в третьем матче серии первого раунда плей-офф Восточной конференции НХЛ.