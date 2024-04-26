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Кучеров вышел на третье место по очкам за сезон в НХЛ среди действующих игроков

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Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился результативной передачей в третьем матче серии первого раунда плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Кучеров вышел на третье место по очкам за сезон в НХЛ среди действующих игроков
  • AP
  • © Wilfredo Lee

На счету россиянина 147 очков в сезоне-2023/24 с учётом регулярного чемпионата (144) и плей-офф (3). 

Теперь хоккеист занимает чистое третье место по очкам за сезон в НХЛ среди действующих игроков. Больше очков за один сезон набирали только форвард «Ойлерз» Коннор Макдэвид (173) и нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин (149).

«Тампа-Бэй Лайтнинг» потерпел поражение от «Флорида Пантерз» со счётом 3:5. Итог в серии до четырёх побед стал 3-0 в пользу «пантер». Следующий матч пройдёт в Тампе 28 апреля.

Ранее стало известно, что российский нападающий Андрей Свечников признан первой звездой матча «Айлендерс» — «Каролина». 

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