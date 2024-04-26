RT в Telegram
Подпишись

Свечников признан первой звездой матча «Айлендерс» — «Каролина»

Короткая ссылка
Российский нападающий «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников провёл результативный матч в рамках серии первого раунда плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Свечников признан первой звездой матча «Айлендерс» — «Каролина»
  • AP
  • © Frank Franklin II

По итогам матча россиянин отметился двумя ассистами и признан первой звездой встречи. Форвард обогнал Вячеслава Фетисова и Илью Ковальчука по числу результативных действий за карьеру в матчах плей-офф НХЛ (29) среди россиян.

Второй звездой стал защитник «Харрикейнз» Брент Бёрнс (1 + 0), третьей — форвард «островитян» Пьер Энгвалль (1 + 0).

Игра завершилась победой «Каролины» со счётом 3:2. В серии до четырёх побед ведёт «Харрикейнз» (3-0). Следующий матч пройдёт в Нью-Йорке в ночь на 28 апреля.

Ранее «Тампа-Бэй Лайтнинг» потерпел поражение от «Флорида Пантерз» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Восточной конференции НХЛ. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить