Свечников признан первой звездой матча «Айлендерс» — «Каролина»

Российский нападающий «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников провёл результативный матч в рамках серии первого раунда плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

По итогам матча россиянин отметился двумя ассистами и признан первой звездой встречи. Форвард обогнал Вячеслава Фетисова и Илью Ковальчука по числу результативных действий за карьеру в матчах плей-офф НХЛ (29) среди россиян.

Второй звездой стал защитник «Харрикейнз» Брент Бёрнс (1 + 0), третьей — форвард «островитян» Пьер Энгвалль (1 + 0).

Игра завершилась победой «Каролины» со счётом 3:2. В серии до четырёх побед ведёт «Харрикейнз» (3-0). Следующий матч пройдёт в Нью-Йорке в ночь на 28 апреля.

Ранее «Тампа-Бэй Лайтнинг» потерпел поражение от «Флорида Пантерз» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Восточной конференции НХЛ.