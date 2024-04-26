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«Тампа» с Кучеровым проиграла «Флориде» и оказалась в шаге от вылета из плей-офф

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«Тампа-Бэй Лайтнинг» потерпел поражение от «Флорида Пантерз» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Тампа» с Кучеровым проиграла «Флориде» и оказалась в шаге от вылета из плей-офф
  • AP
  • © Chris O'Meara

Встреча завершилась со счётом 3:5. У «Тампы» отличились Стивен Стэмкос (21-я), Тайлер Мотт (23-я) и Ник Пол (55-я). В составе «пантер» шайбы забросили Мэттью Ткачук (11-я и 60-я минуты), Сэм Райнхарт (30-я), Брэндон Монтур (37-я) и Стивен Лоренц (50-я). 

Российский форвард «Лайтнинга» Никита Кучеров сделал одну результативную передачу, также в команде голкипер Андрей Василевский отразил 26 бросков из 30.

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский совершил 26 сейвов после 29 бросков и провёл свой 73-й в карьере матч в плей-офф НХЛ.

Счёт в серии до четырёх побед стал 3-0 в пользу «пантер». Следующий матч пройдёт в Тампе 28 апреля.

Ранее сообщалось, что «Каролина Харрикейнз» обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Восточной конференции НХЛ.

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