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Два паса Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Айлендерс» в матче плей-офф НХЛ

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«Каролина Харрикейнз» обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Два паса Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Айлендерс» в матче плей-офф НХЛ
  • AP
  • © Frank Franklin II

Встреча завершилась со счётом 3:2.

В составе победителей шайбы забросили Брент Бернс (5-я минута), российский защитник Дмитрий Орлов (11-я) и Себастьян Ахо (28-я). У «Нью-Йорка» отличились Пьер Энгвалль (23-я) и Брок Нельсон (38-я).

Нападающий «Каролины» россиянин Андрей Свечников отметился двумя результативными передачами, на счету форварда «Харрикейнз» Евгения Кузнецова результативных действий за матч нет. Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 11 бросков из 14, а голкипер клуба из Нью-Йорка Семён Варламов совершил восемь сейвов. 

Счёт в серии до четырёх побед стал 3-0 в пользу «Каролины». Следующий матч пройдёт в Нью-Йорке в ночь на 28 апреля.

Ранее нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин, являющийся воспитанником магнитогорского «Металлурга», поздравил родную команду с завоеванием третьего Кубка Гагарина в истории.

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