Малкин поздравил родной «Металлург» с завоеванием третьего Кубка Гагарина в клубной истории
Малкин поздравил «Металлург» с завоеванием третьего Кубка Гагарина
- © Gene J. Puskar
Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли опубликовал поздравления в своей социальной сети.
На снимке хоккеист находится на фоне свитера с его собственным 71-м игровым номером.
Вчера, 24 апреля, магнитогорский «Металлург» на выезде обыграл ярославский «Локомотив» в четвёртом матче финальной серии Континентальной хоккейной лиги и в третий раз в клубной истории стал обладателем Кубка Гагарина.
Столько же раз главный трофей брали «Ак Барс» (2009, 2010 и 2018) и ЦСКА (2019, 2022, 2023).
Ранее стало известно, что Разин не стал отвечать на критику в свой адрес после победы в Кубке Гагарина.