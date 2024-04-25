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Малкин поздравил родной «Металлург» с завоеванием третьего Кубка Гагарина в клубной истории

Малкин поздравил «Металлург» с завоеванием третьего Кубка Гагарина

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Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин, являющийся воспитанником магнитогорского «Металлурга», поздравил родную команду с завоеванием третьего Кубка Гагарина в истории.
Малкин поздравил родной «Металлург» с завоеванием третьего Кубка Гагарина в клубной истории
  • © Gene J. Puskar

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли опубликовал поздравления в своей социальной сети.

На снимке хоккеист находится на фоне свитера с его собственным 71-м игровым номером.

Вчера, 24 апреля, магнитогорский «Металлург» на выезде обыграл ярославский «Локомотив» в четвёртом матче финальной серии Континентальной хоккейной лиги и в третий раз в клубной истории стал обладателем Кубка Гагарина.

Столько же раз главный трофей брали «Ак Барс» (2009, 2010 и 2018) и ЦСКА (2019, 2022, 2023).

Ранее стало известно, что Разин не стал отвечать на критику в свой адрес после победы в Кубке Гагарина.

 

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