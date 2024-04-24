Разин не стал отвечать критикам после победы «Металлурга» в Кубке Гагарина

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу своей команды в розыгрыше Кубка Гагарина — 2024.

«Задача была — за два года выиграть Кубок Гагарина. Мы за это время можем эту задачу перевыполнить. Здесь у меня хорошая поддержка, не только финансовая, а во всём», — передаёт слова Разина корреспондент Sport24.

Специалист подчеркнул, что переход в магнитогорский клуб из череповецкой «Северстали» дался ему очень тяжело, потому что на новом месте работы его успехи могут отслеживать под микроскопом.

Также, по его словам, он не хочет отвечать хейтерам и критикам, а предпочитает просто промолчать в ответ на их выпады.

«Я доказал самому себе, что я могу работать, а доброжелателей всегда много. Что касается мотивации, то удержаться на вершине всегда сложнее, нужно ещё один кубок выиграть», — добавил он.

Сегодня, 24 апреля, магнитогорский «Металлург» на выезде обыграл ярославский «Локомотив» в четвёртом матче финальной серии Континентальной хоккейной лиги и в третий раз в клубной истории стал обладателем Кубка Гагарина.

Ранее Набоков был признан самым ценным игроком плей-офф Кубка Гагарина.