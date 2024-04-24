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«Металлург» всухую выиграл серию с «Локомотивом» и в третий раз в истории стал обладателем Кубка Гагарина

«Металлург» в третий раз в истории стал обладателем Кубка Гагарина

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Магнитогорский «Металлург» на выезде обыграл ярославский «Локомотив» в четвёртом матче финальной серии Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и в третий раз в клубной истории стал обладателем Кубка Гагарина.
«Металлург» всухую выиграл серию с «Локомотивом» и в третий раз в истории стал обладателем Кубка Гагарина
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Локомотив», который до этой серии не играл в финальном раунде игр навылет с 2009 года, забил уже на девятой минуте первой двадцатиминутки: точным броском отметился Ярослав Лихачёв, для которого это набранное очко стало первым в текущем плей-офф.

Во втором игровом отрезке зрители тоже увидели лишь одну шайбу, автором которой стал лучший снайпер магнитогорской команды этого розыгрыша Кубка Гагарина Денис Зернов.

В третьем периоде, как и двух предыдущих, был забит один гол, который оказался решающим: в большинстве отличился Даниил Вовченко, который перед началом этой игры заявил, что его команда прибыла в Ярославль только за победой.

Стоит отметить, что для наставника ярославцев Игоря Никитина это был уже четвёртый финал КХЛ в тренерской карьере — прежде он трижды добирался до этой стадии будучи главным тренером ЦСКА и в сезоне КХЛ 2018/19 выигрывал главный трофей лиги.

Его коллега по тренерскому цеху и визави Андрей Разин впервые добрался до столь высокой стадии и с первой попытки привёл свою команду к чемпионству.

Примечательно, что сработала старая традиция КХЛ: ещё ни одна команда не отыгрывалась в финальном раунде плей-офф не только со счёта 0:3 в серии, но и со счёта 0:2.

Таким образом, магнитогорский «Металлург» в третий раз в клубной истории стал обладателем Кубка Гагарина.

Ранее сообщалось, что болельщик выбежал на лёд во время матча КХЛ «Локомотив» — «Металлург»

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