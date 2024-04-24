RT в Telegram
Подпишись

Болельщик выбежал на лёд во время матча КХЛ «Локомотив» — «Металлург»

Короткая ссылка
Болельщик выбежал на лёд во время четвёртого матча финальной серии Кубка Гагарина между ярославским «Локомотивом» и магнитогорским «Металлургом».
Болельщик выбежал на лёд во время матча КХЛ «Локомотив» — «Металлург»
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

Инцидент случился перед началом второй двадцатиминутки встречи, проходящей в Ярославле, сообщает РИА Новости.

Болельщик, находящийся на арене, перелез через стекло, выбежал на лёд, а затем самостоятельно покинул территорию ледовой площадки через служебный выход. 

После двух игровых отрезков счёт в матче равный — 1:1.

Ранее сообщалось, что экс-хоккеист Зарипов принял решение стать депутатом от «Единой России» в Татарстане.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить