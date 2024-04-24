Болельщик выбежал на лёд во время матча КХЛ «Локомотив» — «Металлург»

Болельщик выбежал на лёд во время четвёртого матча финальной серии Кубка Гагарина между ярославским «Локомотивом» и магнитогорским «Металлургом».

Инцидент случился перед началом второй двадцатиминутки встречи, проходящей в Ярославле, сообщает РИА Новости.

Болельщик, находящийся на арене, перелез через стекло, выбежал на лёд, а затем самостоятельно покинул территорию ледовой площадки через служебный выход.

После двух игровых отрезков счёт в матче равный — 1:1.

Ранее сообщалось, что экс-хоккеист Зарипов принял решение стать депутатом от «Единой России» в Татарстане.