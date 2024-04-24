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Экс-хоккеист Зарипов принял решение стать депутатом от «Единой России» в Татарстане

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Единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов подал документы на участие в выборах в законодательное собрание Республики Татарстан от партии «Единая Россия».
Экс-хоккеист Зарипов принял решение стать депутатом от «Единой России» в Татарстане
  • globallookpress.com
  • © Sergey Elagin/Business Online

«Экс-хоккеист написал заявление на вступление в сторонники партии, а также подал заявку на участие в предварительном голосовании, в результате которого сформируется список кандидатов на выборы в парламент региона от «Единой России», — сообщается на официальном сайте партии.

«Хотелось бы заниматься развитием физической культуры и спорта в Татарстане и по всей стране. Планирую уделять особое внимание детскому хоккею и детскому спорту в целом. Важно увеличивать количество спортивных объектов и создавать комфортные условия для занятий спортом», — сказал Зарипов.

Ранее Зарипов попросил ФХР помочь с продвижением отечественных клюшек.

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