Экс-хоккеист Зарипов принял решение стать депутатом от «Единой России» в Татарстане

Единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов подал документы на участие в выборах в законодательное собрание Республики Татарстан от партии «Единая Россия».

«Экс-хоккеист написал заявление на вступление в сторонники партии, а также подал заявку на участие в предварительном голосовании, в результате которого сформируется список кандидатов на выборы в парламент региона от «Единой России», — сообщается на официальном сайте партии.

«Хотелось бы заниматься развитием физической культуры и спорта в Татарстане и по всей стране. Планирую уделять особое внимание детскому хоккею и детскому спорту в целом. Важно увеличивать количество спортивных объектов и создавать комфортные условия для занятий спортом», — сказал Зарипов.

Ранее Зарипов попросил ФХР помочь с продвижением отечественных клюшек.