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Зарипов попросил ФХР помочь с продвижением отечественных клюшек

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Единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов попросил Федерацию хоккея России (ФХР) помочь с продвижением отечественной экипировки.
Зарипов попросил ФХР помочь с продвижением отечественных клюшек
  • Gettyimages.ru

«Мы будем очень благодарны господдержке и поддержке Федерации хоккея России, если они будут рекомендовать наш продукт, помогать продвигать его и закупать», — приводит слова Зарипова РИА Новости.

В 2016 году Зарипов основал фабрику, которая считается единственным в России производителем клюшек.  

Он отметил, что многие хоккеисты даже не хотят пробовать отечественную продукцию из-за стереотипа о низком качестве товаров из России.

Ранее Терещенко пожаловался на отсутствие производства хоккейной экипировки в России.

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