Зарипов попросил ФХР помочь с продвижением отечественных клюшек

Единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов попросил Федерацию хоккея России (ФХР) помочь с продвижением отечественной экипировки.

«Мы будем очень благодарны господдержке и поддержке Федерации хоккея России, если они будут рекомендовать наш продукт, помогать продвигать его и закупать», — приводит слова Зарипова РИА Новости.

В 2016 году Зарипов основал фабрику, которая считается единственным в России производителем клюшек.

Он отметил, что многие хоккеисты даже не хотят пробовать отечественную продукцию из-за стереотипа о низком качестве товаров из России.

Ранее Терещенко пожаловался на отсутствие производства хоккейной экипировки в России.