Терещенко пожаловался на отсутствие производства хоккейной экипировки в России

Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко пожаловался на отсутствие производства экипировки в России.

«Клюшки делает компания «Заряд», но не в таком объёме. Но у нас нет ни коньков, ни перчаток, ни щитков, ни самой экипировки. К сожалению, мы её пока не можем делать. Хоккей в России, наверное, — спорт номер один, а мы ничего не производим вообще, от слова совсем!» — приводит слова Терещенко Legalbet.

Он отметил, что сейчас всё приходится закупать с Запада, а одеть ребёнка стоит около 70 тыс. рублей, что очень дорого.

Ранее Терещенко прокомментировал заявления президента ФХР Владислава Третьяка о возможном ограничении выезда молодых игроков за границу.