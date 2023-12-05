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Терещенко пожаловался на отсутствие производства хоккейной экипировки в России

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Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко пожаловался на отсутствие производства экипировки в России.
Терещенко пожаловался на отсутствие производства хоккейной экипировки в России
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

«Клюшки делает компания «Заряд», но не в таком объёме. Но у нас нет ни коньков, ни перчаток, ни щитков, ни самой экипировки. К сожалению, мы её пока не можем делать. Хоккей в России, наверное, — спорт номер один, а мы ничего не производим вообще, от слова совсем!» — приводит слова Терещенко Legalbet.

Он отметил, что сейчас всё приходится закупать с Запада, а одеть ребёнка стоит около 70 тыс. рублей, что очень дорого.

Ранее Терещенко прокомментировал заявления президента ФХР Владислава Третьяка о возможном ограничении выезда молодых игроков за границу.

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