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Терещенко: молодые хоккеисты в России не могут совмещать тренировки с учёбой

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Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко прокомментировал заявления президента ФХР Владислава Третьяка о возможном ограничении выезда молодых игроков за границу.
Терещенко: молодые хоккеисты в России не могут совмещать тренировки с учёбой
  • Gettyimages.ru

«А как они смогут ограничить, какими методами? Нужно создавать у нас достойные условия, если хочется развивать отечественный хоккей, ведь все спортсмены едут за рубеж за развитием.

Если говорить о наших юниорах, то они не могут полноценно тренироваться и учиться одновременно — у них нет такой возможности, потому что спортивный график не подстраивают под их режим. Тренируются тысячи, а хотя бы в молодёжку попадают единицы», — заявил RT Терещенко.

Ранее Терещенко призвал не ограничивать переходы за границу для молодых хоккеистов.

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