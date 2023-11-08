Терещенко: молодые хоккеисты в России не могут совмещать тренировки с учёбой
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«А как они смогут ограничить, какими методами? Нужно создавать у нас достойные условия, если хочется развивать отечественный хоккей, ведь все спортсмены едут за рубеж за развитием.
Если говорить о наших юниорах, то они не могут полноценно тренироваться и учиться одновременно — у них нет такой возможности, потому что спортивный график не подстраивают под их режим. Тренируются тысячи, а хотя бы в молодёжку попадают единицы», — заявил RT Терещенко.
Ранее Терещенко призвал не ограничивать переходы за границу для молодых хоккеистов.