Терещенко призвал не ограничивать переходы за границу для молодых хоккеистов
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«У спортивных и общеобразовательных школ должны быть договорённости. Нужно готовить тренеров и создавать конкретные программы поэтапного развития будущих хоккеистов. Ограничивать сферу возможностей просто неправильно.
Чтобы наши молодые ребята не уезжали за рубеж, нужно создавать всё необходимое: возможность учиться и тренироваться. Спортивная карьера закончится, а образование сделает тебя востребованным, насколько это возможно. Это ещё Вячеслав Александрович Фетисов говорил», — заявил RT Терещенко.
Ранее президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк сообщил о том, что организация совместно с Минспортом ведёт работу по ограничению выезда молодых игроков за границу.