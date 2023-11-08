Терещенко призвал не ограничивать переходы за границу для молодых хоккеистов

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко предложил способы развития российского хоккея в ответ на заявление президента ФХР Владислава Третьяка о подготовке ограничений на переход в зарубежные клубы для молодых игроков.

«У спортивных и общеобразовательных школ должны быть договорённости. Нужно готовить тренеров и создавать конкретные программы поэтапного развития будущих хоккеистов. Ограничивать сферу возможностей просто неправильно.

Чтобы наши молодые ребята не уезжали за рубеж, нужно создавать всё необходимое: возможность учиться и тренироваться. Спортивная карьера закончится, а образование сделает тебя востребованным, насколько это возможно. Это ещё Вячеслав Александрович Фетисов говорил», — заявил RT Терещенко.

Ранее президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк сообщил о том, что организация совместно с Минспортом ведёт работу по ограничению выезда молодых игроков за границу.