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Набокова признали самым ценным игроком плей-офф Кубка Гагарина

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Голкипера магнитогорского «Металлурга» признали самым ценным игроком минувшего плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), по результатам которого его команда стала трёхкратным обладателем Кубка Гагарина.
Набокова признали самым ценным игроком плей-офф Кубка Гагарина
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

Четвёртый матч серии между «Локомотивом» и «Металлургом» в Ярославле завершился победой гостей со счётом 2:1.

«Эмоции? Я не знаю. Хочу сказать спасибо команде. Парни много помогали мне по ходу плей-офф. Без них у меня ничего не получилось бы. То что мне дали этот приз... Его заслуживает каждый игрок команды. Празднование? Сначала позвоню отцу и маме, поздравлю родителей», — сказал Набоков в эфире «Матч ТВ».

21-летний вратарь удостоился данной награды в своём первом сезоне в КХЛ и побил рекорд экс-голкипера ЦСКА Ильи Сорокина, который был признан самым ценным игроком в возрасте 23 лет. 

Ранее сообщалось, что «Металлург» всухую выиграл серию с «Локомотивом» и в третий раз в истории стал обладателем Кубка Гагарина.

 

 

 

 

 

 

 

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