Набокова признали самым ценным игроком плей-офф Кубка Гагарина

Голкипера магнитогорского «Металлурга» признали самым ценным игроком минувшего плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), по результатам которого его команда стала трёхкратным обладателем Кубка Гагарина.

Четвёртый матч серии между «Локомотивом» и «Металлургом» в Ярославле завершился победой гостей со счётом 2:1.

«Эмоции? Я не знаю. Хочу сказать спасибо команде. Парни много помогали мне по ходу плей-офф. Без них у меня ничего не получилось бы. То что мне дали этот приз... Его заслуживает каждый игрок команды. Празднование? Сначала позвоню отцу и маме, поздравлю родителей», — сказал Набоков в эфире «Матч ТВ».

21-летний вратарь удостоился данной награды в своём первом сезоне в КХЛ и побил рекорд экс-голкипера ЦСКА Ильи Сорокина, который был признан самым ценным игроком в возрасте 23 лет.

Ранее сообщалось, что «Металлург» всухую выиграл серию с «Локомотивом» и в третий раз в истории стал обладателем Кубка Гагарина.