Набокова признали самым ценным игроком плей-офф Кубка Гагарина
- РИА Новости
- © Григорий Сысоев
Четвёртый матч серии между «Локомотивом» и «Металлургом» в Ярославле завершился победой гостей со счётом 2:1.
«Эмоции? Я не знаю. Хочу сказать спасибо команде. Парни много помогали мне по ходу плей-офф. Без них у меня ничего не получилось бы. То что мне дали этот приз... Его заслуживает каждый игрок команды. Празднование? Сначала позвоню отцу и маме, поздравлю родителей», — сказал Набоков в эфире «Матч ТВ».
21-летний вратарь удостоился данной награды в своём первом сезоне в КХЛ и побил рекорд экс-голкипера ЦСКА Ильи Сорокина, который был признан самым ценным игроком в возрасте 23 лет.
Ранее сообщалось, что «Металлург» всухую выиграл серию с «Локомотивом» и в третий раз в истории стал обладателем Кубка Гагарина.