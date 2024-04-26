Убийцы интриги: Свечников оформил ассистентский дубль, Бобровский вновь совершил суперсейв в Кубке Стэнли

Две результативные передачи Андрея Свечникова помогли «Каролине» в третий раз подряд взять верх над «Айлендерс» в серии первого раунда плей-офф НХЛ. Россиянин ассистировал Дмитрию Орлову и Себастьяну Ахо и был признан первой звездой матча. «Флорида» в третий раз взяла верх над «Тампа-Бэй» благодаря 26 сейвам Сергея Бобровского. При этом спасти хозяев от поражения не сумел даже Никита Кучеров, набравший 147-е очко за соревновательный год.

Две передачи Свечникова и фиаско Сорокина

После двух поражений подряд в серии первого раунда Кубка Стэнли Патрик Руа решился на серьёзные изменения. Главный тренер «Айлендерс» наконец удовлетворил желания многочисленных болельщиков и поставил в ворота Илью Сорокину, не выходившего на лёд в двух первых матчах противостояния с «Каролиной». Своё решение он сопроводил ярким комментарием, отметив, что если в первых встречах у «островитян» был Cadillac, то в этот раз они остановили выбор на Ferrari. Но, как покажет время, на трассу спортивный автомобиль вышел то ли с недостатком бензина, то ли в неидеальном техническом состоянии.

В концовке регулярного чемпионата Сорокин смотрелся далеко не идеально, из-за чего, вероятно, и начал плей-офф в статусе запасного. И короткой паузы в выступлениях ему явно не хватило, чтобы вернуться в идеальную форму и демонстрировать игру уровня претендента на «Везина Трофи». В общей сложности россиянин провёл на льду лишь 27 минут с небольшим и за это время пропустил трижды, записав на свой счёт всего 11 сейвов.

Уже на пятой минуте Сорокин не среагировал на не самый сильный бросок Брента Бёрнса от синей линии, а в середине периода вновь подкачал, не справившись с выстрелом Дмитрия Орлова в ближний угол. Андрей Свечников затащил шайбу в зону и отпасовал на соотечественника, который вновь застал врасплох Илью. При этом на противоположной стороне площадки Фредерик Андерсен творил настоящие чудеса. Чего стоит только его спасение после добивания Ноа Добсона с убойной дистанции.

Да, в начале второго отрезка датчанин всё же дрогнул под колоссальным давлением. И это неудивительно, ведь за одну двадцатиминутку он вступал в игру чаще, чем за весь прошлый матч (15-12), да ещё и партнёры внезапно решили оставить его на произвол судьбы. Пьер Энгвалль оказался неприкрытым на пятаке и замкнул передачу партнёра с фланга. Но менее чем через пять минут «Каролина» восстановила комфортное преимущество. И вновь неидеален был Сорокин, позволивший отличиться Себастьяну Ахо. Кстати, одним из творцов гола вновь стал Свечников, который и вывел финна на ударную позицию.

В этот момент терпение Руа лопнуло. Сорокин вернулся на скамейку, а Семён Варламов — в рамку. И эта рокировка сработала. За оставшееся время россиянин не пропустил и семь раз отвёл угрозу от своих ворот, предоставив партнёрам так необходимый им шанс. Однако воспользовались игроки им лишь однажды. Да, до конца второго периода они сумели огорчить Андерсена, но на большее их не хватило. Хоккеисты «Харрикейнз» отошли назад и спокойно защищали добытое преимущество, а когда «островитяне» всё же проходили через оборонительные редуты, выше всяких похвал действовал Фредерик. Спасителем гостей мог стать Александр Романов, но потерявший равновесие датчанин каким-то невероятным образом парировал его бросок, претендуя на ещё один «сейв года».

Но даже это не помогло Андерсену попасть в тройку звёзд матча. Третью и вторую строчки заняли Энгвалль и Бёрнс соответственно, а на первой расположился Свечников, оформивший ассистентский дубль во второй встрече подряд. По числу игр с двумя и более очками в плей-офф он сравнялся с Бриндамором (семь). В истории «Харрикейнз» чаще подобное удавалось лишь Эрику Стаалу (восемь), Джейккобу Славину, Рону Фрэнсису (оба — по девять) и тому же Ахо.

Но что важнее, россиянин практически убил интригу в серии. Ведь отыграться с 0-3 «Айлендерс» будет крайне непросто, особенно когда их главная звезда пребывает в таком тяжёлом состоянии.

147-е очко Кучерова и невероятный сейв Бобровского

Третий матч обещал стать ключевым и в противостоянии «Тампа-Бэй» и «Флориды». Подопечные Джона Купера также уступили в двух первых матчах и в случае очередного поражения оказывались буквально припёртыми к стене. Ведь отыграться с 0-3 в серии удавалось лишь четырежды за всю историю НХЛ. В последний раз чудо сотворил «Лос-Анджелес», фантастическим образом сломивший сопротивление «Сан-Хосе» в 2014 году. И так вдохновился этим успехом, что впоследствии даже завоевал Кубок Стэнли. Но нарочно загонять себя в такую ситуацию «Лайтнинг» явно не хотел.

«Молнии» активно начали встречу и впервые в серии нанесли двузначное число бросков в створ за первый период. Но, несмотря на свои старания, пропустили первыми. Забытый на пятаке Мэттью Ткачук расправился с Андреем Василевским в ближнем бою и открыл счёт.

Однако боевой дух «Тампы» не сломил ни гол, ни незасчитанное взятие ворот соперника в исполнении Энтони Чирелли. Более того, эта неудача лишь раззадорила хозяев, выдавших шикарный отрезок в начале второго периода. С разницей в 132 секунды свои имена на табло зажгли Стивен Стэмком и Тайлер Мотт, причём капитану помог отличиться не кто иной, как Никита Кучеров. После его выстрела шайба рикошетом от борта попала к Виктору Хедману, который и доставил её притаившемуся во вратарской канадцу.

Кстати, благодаря этому Кучеров не только обошёл Денниса Савара и поднялся на 20-е место в списке лучших ассистентов в истории НХЛ (110), но и вышел на третью строчку по числу очков за соревновательный год среди действующих хоккеистов. В активе россиянина таковых уже 147, больше лишь у Евгения Малкина (149, 2008/09) и Коннора Макдэвида. Два сезона назад тот настрелял 156 баллов, а в прошлом — 173.

Казалось, окрылённый «Лайтнинг» уже не упустит своего. Игроки «Пантерз» явно пребывали в состоянии грогги, да и Бобровский в этот вечер не был похож на волшебника, готового творить магию и выручать в самых безнадёжных ситуациях. Но то было лишь иллюзией. Российский вратарь собрался и уже в середине двадцатиминутки выдал очередной суперсейв. Эмиль Лиллеберг бросал наверняка, но Сергей в шикарном шпагате выудил шайбу из угла и вдохновил одноклубников на впечатляющий камбэк.

В период с 29-й по 49-ю минуту «Флорида» отличилась трижды. Красный свет за воротами Василевского поочерёдно зажгли Сэм Райнхарт, Брэндон Монтур и Стивен Лоренц, для которого этот гол стал дебютным в плей-офф. А в первой голевой комбинации активное участие принял Владимир Тарасенко, проводивший свой 100-й матч в плей-офф. «Тампа» не сдалась и всё же подпортила Бобровскому настроение, не позволив превзойти гроссмейстерскую отметку 90% сейвов, но перевести встречу в овертайм всё же не смогла. На точное попадание Ника Пола своим ответил всё тот же Ткачук, поразивший пустой створ.