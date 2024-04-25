Самсонов признан третьей звездой матча, несмотря на поражение «Торонто» от «Бостона» во встрече плей-офф НХЛ
«Торонто» с Самсоновым проиграл «Бостону» в третьем матче серии плей-офф НХЛ
- AP
- © Charles Krupa
Встреча, проходившая на арене «Скотиабанк» в Торонто, завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.
В составе победителей дубль оформил Брэд Маршан (52-я, 60-я минуты), также отличились Трент Фредерик (38-я минута) и Джейк Дебраск (42-я). У хозяев шайбы забросили Мэттью Найс (34-я минута) и Тайлер Бертуцци (52-я).
Российский голкипер канадской команды Илья Самсонов отразил 30 бросков по своим воротам и был признан третьей звездой прошедшей встречи.
Таким образом, «Бостон» повёл в серии до четырёх побед со счётом 2:1.
Следующая игра между соперниками пройдёт в Торонто 27 апреля.
Ранее сообщалось, что передача Барбашёва помогла «Вегасу» обыграть «Даллас» в матче плей-офф НХЛ.