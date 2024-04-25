Передача Барбашёва помогла «Вегасу» обыграть «Даллас» в матче плей-офф НХЛ
Встреча, проходившая на арене «Американ Эйрлайнс Центр» в Далласе, завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
В составе «Далласа» шайбу забросил Джейсон Робертсон, который на 17-й минуте первой двадцатиминутки вывел свою команду вперёд, однако уже через 1 минуту и 20 секунд Джонатан Маршессо с передачи россиянина Ивана Барбашёва восстановил паритет.
Также в составе команды гостей отличились Ноа Хэнифин (39-я минута) и Джек Айкел (60-я, в пустые ворота).
Таким образом, «Вегас» упрочил преимущество в серии первого раунда Кубка Стэнли и ведёт со счётом 2:0.
Третья игра пройдёт в Парадайсе 27 апреля.
Ранее «Флорида» поменяла фон профиля в социальной сети на фото сейва Бобровского в плей-офф.