Передача Барбашёва помогла «Вегасу» обыграть «Даллас» в матче плей-офф НХЛ

«Вегас Голден Найтс» одержал выездную победу над «Даллас Старз» во втором матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, проходившая на арене «Американ Эйрлайнс Центр» в Далласе, завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

В составе «Далласа» шайбу забросил Джейсон Робертсон, который на 17-й минуте первой двадцатиминутки вывел свою команду вперёд, однако уже через 1 минуту и 20 секунд Джонатан Маршессо с передачи россиянина Ивана Барбашёва восстановил паритет.

Также в составе команды гостей отличились Ноа Хэнифин (39-я минута) и Джек Айкел (60-я, в пустые ворота).

Таким образом, «Вегас» упрочил преимущество в серии первого раунда Кубка Стэнли и ведёт со счётом 2:0.

Третья игра пройдёт в Парадайсе 27 апреля.

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