«Флорида» поменяла фон профиля в социальной сети на фото сейва Бобровского в плей-офф

«Флорида Пантерз» изменил фоновое изображение в социальной сети на эффектное спасение российского голкипера Сергея Бобровского во втором матче первого раунда с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

В социальной сети Х на новом фоне запечатлён Бобровский, который в невероятном прыжке спиной к площадке отбил шайбу левой рукой.

Встреча в Санрайзе (США) на стадионе «Амерант Банк Арена» завершилась со счётом 3:2 в овертайме. Счёт в серии — 2-0 в пользу «Пантерз». Третий матч состоится в Тампе 26 апреля. Начало — в 02:00 мск.

Ранее гол Ничушкина и 28 сейвов Георгиева помогли «Эвеланш» сравнять счёт в серии с «Виннипегом».