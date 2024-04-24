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Гол Ничушкина и 28 сейвов Георгиева помогли «Эвеланш» сравнять счёт в серии с «Виннипегом»

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«Колорадо Эвеланш» обыграл «Виннипег Джетс» во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли.

Встреча в Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» завершилась со счётом 5:2.

В составе «Эвеланш» шайбы забросили Майлз Вуд, Арттури Лехконен, Зак Паризе, Джош Мэнсон и Валерий Ничушкин. 

У «Джетс» отличились Давид Густафссон и Марк Шайфли.

Российский голкипер «лавин» Александр Георгиев совершил 28 спасений.

Таким образом, счёт в серии стал 1:1.

Третий матч между «Эвеланш» и «Виннипегом» состоится в ночь с 26 на 27 апреля.

Ранее шайба Задорова не спасла «Ванкувер» от поражения во втором матче серии с «Нэшвиллом».

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