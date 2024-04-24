Гол Ничушкина и 28 сейвов Георгиева помогли «Эвеланш» сравнять счёт в серии с «Виннипегом»
Встреча в Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» завершилась со счётом 5:2.
В составе «Эвеланш» шайбы забросили Майлз Вуд, Арттури Лехконен, Зак Паризе, Джош Мэнсон и Валерий Ничушкин.
У «Джетс» отличились Давид Густафссон и Марк Шайфли.
Российский голкипер «лавин» Александр Георгиев совершил 28 спасений.
Таким образом, счёт в серии стал 1:1.
Третий матч между «Эвеланш» и «Виннипегом» состоится в ночь с 26 на 27 апреля.
Ранее шайба Задорова не спасла «Ванкувер» от поражения во втором матче серии с «Нэшвиллом».