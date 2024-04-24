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Шайба Задорова не спасла «Ванкувер» от поражения во втором матче серии с «Нэшвиллом»

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«Ванкувер Кэнакс» проиграл «Нэшвилл Предаторз» во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли.

Встреча в Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» завершилась со счётом 4:1.

В составе победителей шайбы забросили Энтони Бовиллье, Филип Форсберг, Колтон Сиссонс и Кифер Шервуд. 

У «Ванкувера» отличился российский защитник Никита Задоров.

Таким образом, счёт в серии стал 1:1.

Третий матч между «Ванкувером» и «Нэшвиллом» пройдёт в ночь с 26 на 27 апреля.

Ранее передача Кучерова не помогла «Тампе» обыграть «Флориду» во втором матче плей-офф НХЛ.

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