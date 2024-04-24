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Передача Кучерова не помогла «Тампе» обыграть «Флориду» во втором матче плей-офф НХЛ

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«Тампа-Бэй Лайтнинг» уступил «Флорида Пантерз» во втором матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Передача Кучерова не помогла «Тампе» обыграть «Флориду» во втором матче плей-офф НХЛ
  • AP
  • © Wilfredo Lee

Встреча в Санрайзе (США) на стадионе «Амерант Банк Арена» завершилась со счётом 3:2 в овертайме.

В составе «Флориды» шайбы забросили Сэм Беннетт, Картер Вераге и российский форвард Владимир Тарасенко. У «Тампы» отличились Брейден Пойнт и Стивен Стэмкос. Нападающий Никита Кучеров записал в свой актив результативную передачу.

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский совершил 21 спасение. Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 34 броска по своим воротам.

Счёт в серии — 2-0 в пользу «Пантерз». Третий матч серии состоится в Тампе 26 апреля. Начало — в 02:00 мск.

Ранее «Рейнджерс» Панарина обыграл «Вашингтон» Овечкина во втором матче плей-офф НХЛ.

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