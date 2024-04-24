«Рейнджерс» Панарина обыграл «Вашингтон» Овечкина во втором матче плей-офф НХЛ
Встреча в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон-сквер-гарден» завершилась со счётом 4:3.
В составе победителей шайбы забросили Винсент Трочек, Мика Зибанеджад, Джек Рослович и К'Андре Миллер. У «Вашингтона» отличились Коннор Макмайкл, Дилан Строум и Том Уилсон.
Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил 22 броска по своим воротам.
Лидеры атак своих команд Артемий Панарин («Рейнджерс») и Александр Овечкин («Кэпиталз») очков не набрали.
Всего за первые два матча серии у 38-летнего россиянина ни одного набранного очка, лишь один бросок в створ и показатель полезности «-1».
Третий матч серии между «Вашингтоном» и «Рейнджерс» пройдёт в ночь с 26 на 27 апреля в Вашингтоне.
Ранее пять очков Макдэвида помогли «Эдмонтону» победить «Лос-Анджелес» в матче Кубка Стэнли.