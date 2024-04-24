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«Рейнджерс» Панарина обыграл «Вашингтон» Овечкина во втором матче плей-офф НХЛ

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«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» во втором матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон-сквер-гарден» завершилась со счётом 4:3.

В составе победителей шайбы забросили Винсент Трочек, Мика Зибанеджад, Джек Рослович и К'Андре Миллер. У «Вашингтона» отличились Коннор Макмайкл, Дилан Строум и Том Уилсон.

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил 22 броска по своим воротам.

Лидеры атак своих команд Артемий Панарин («Рейнджерс») и Александр Овечкин («Кэпиталз») очков не набрали. 

Всего за первые два матча серии у 38-летнего россиянина ни одного набранного очка, лишь один бросок в створ и показатель полезности «-1».

Третий матч серии между «Вашингтоном» и «Рейнджерс» пройдёт в ночь с 26 на 27 апреля в Вашингтоне.

Ранее пять очков Макдэвида помогли «Эдмонтону» победить «Лос-Анджелес» в матче Кубка Стэнли.

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