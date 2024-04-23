Творцы камбэков: Свечников отдал две передачи, Любушкин — одну, Самсонов отразил 27 бросков в Кубке Стэнли

Илья Самсонов признан одной из главных звёзд второго матча серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Бостоном». В стартовом периоде российский голкипер пропустил две шайбы, но в оставшееся время сохранил ворота в неприкосновенности и помог «Торонто» победить. При этом в решающей комбинации за восемь минут до конца поучаствовал Иван Любушкин. В свою очередь, «Каролина» совершила феноменальный камбэк со счёта 0:3 во встрече с «Айлендерс» и одержала вторую победу подряд в Кубке Стэнли, а Андрей Свечников оформил дубль из передач.

Феноменальный камбэк «Каролины»

«Каролина» и так подходила к стартовой серии плей-офф НХЛ в статусе явного фаворита, а после победы в первом матче её шансы на проход в следующий раунд стали оцениваться ещё выше. Ведь «Айлендерс» располагали куда менее сильным составом, а их главный тренер Патрик Руа упрямо продолжал игнорировать одну из главных звёзд команды. Место в воротах вновь занял Семён Варламов, в то время как Илья Сорокин остался в запасе. Правда, теперь проводил это время с куда большим комфортом, чем двое суток назад. Если тогда ему пришлось наблюдать за происходящим на льду стоя, то теперь ему хотя бы принесли стул.

Тем не менее долгое время ставка на Варламова оправдывалась. «Харрикейнз» очень мощно начали встречу и большую часть периода не позволяли сопернику нанести ни одного броска в створ, в то время как сами регулярно заставляли Варламова демонстрировать мастерство. И россиянин достойно со всем справлялся, чего нельзя сказать о сопернике. Так, за первые 20 минут Фредерику Андерсену пришлось лишь семь раз вступить в игру, и в двух случаях он не справился. Сначала не смог зафиксировать шайбу и позволил Кайлу Палмьери сработать на добивании, а потом пропустил в ближний угол от Бо Хорвата.

Судя по всему, наставник хозяев Род Бриндамор не был впечатлён формой своего голкипера и потребовал от подопечных допускать как можно реже попадания в створ. И те свою задачу выполнили. За оставшиеся два периода шайба лишь пять раз доходила до датчанина, но это не спасло «Каролину» от третьего гола. Андерс Ли получил пас на пятаке, уложил Андерсена на лёд и увеличил преимущество «Айлендерс».

«Каролина» явно находилась в состоянии грогги и, пусть продолжала идти вперёд, пробиться через массированную оборону оппонента не могла. Стеной стоял Варламов, да и его партнёры радовали фантастической самоотверженностью. Забегая вперёд, за весь матч они приняли на себя аж 36 бросков, практически вдвое облегчив работу россиянина, чью реакцию проверили 38 раз. И хотя на 34-й минуте Теуво Терявяйнен всё же отличился в большинстве и сократил отставание в счёте, в успех записных фаворитов верилось с трудом.

«Харрикейнз» оставалось надеяться только на чудо, которое с ними и произошло. А одним из его творцов стал Андрей Свечников. Да, гол Сета Джарвиса обошёлся без его участия, но зато именно он помог Себастьяну Ахо восстановить паритет за 2 минуты 17 секунд до финальной сирены. Бриндамор пошёл ва-банк и выпустил на лёд шесть полевых хоккеистов, и под таким давлением «Айлендерс всё же дрогнули. Россиянин проявил свои ассистентские навыки и исполнил шикарный прострел на дальнюю штангу, а Себастьяну Ахо оставалось лишь подставить клюшку.

Казалось, дело идёт к овертайму, но уже спустя девять секунд произошло одно из главных событий встречи, которое может предопределить судьбу не только островитян, но и Варламова. Если в предыдущих пропущенных голах его вины практически не было, то четвёртый был забит благодаря его грубейшей ошибке.

Россиянин попросту потерял шайбу из виду и пошёл в правый угол, в то время как Джордан Мартинук вывел её из-за ворот и закатил в левый. «Каролина» вырвалась вперёд, а за 56 секунд до окончания третьего отрезка сняла все вопросы о победителе. Джейк Гюнцель издевательски поразил пустой створ, а Свечников записал себе в актив вторую передачу.

Тем обиднее, что в тройку звёзд россиянин всё же не попал. Третью строчку занял Ахо (1 + 1), вторую — Джарвис (1 + 2), а главным героем матча был признан перехитривший Варламова Мартинук. Так или иначе, «Харрикейнз» одержали вторую победу подряд над «Айлендерс» (5:3) и заставили обоих тренеров задуматься о позиции первого номера. И вряд ли кто-то удивится, если в следующий раз в рамку встанут не Андерсен и Варламов, а Пётр Кочетков и Илья Сорокин соответственно.

Спасения Сорокина и передача Барбашёва

Если «Айлендерс» находились в паре минут от того, чтобы выровнять положение в серии с «Каролиной», то «Торонто» всё же сумел реабилитироваться за поражение в первой встрече с «Бостоном». И во многом благодаря Илье Самсонову, выдавшему одно из лучших выступлений в плей-офф в карьере. Хотя поначалу предпосылок к этому и не было. Уже на 11-й минуте россиянин не смог помешать Моргану Гики отличиться в большинстве и открыть счёт, а за восемь секунд до окончания первого периода позволил Давиду Пастрняку вновь вывести «Брюинз» вперёд. Выстрел чеха в касание вышел настолько сильным, что буквально прошил вратаря насквозь.

Наверняка в былые времена это могло надломить Самсонова, но по ходу нынешнего сезона он научился вести себя в кризисных ситуациях. Когда в январе россиянина выставили на драфт отказов после серии провальных выступлений, многие предрекали ему возвращение в КХЛ. Но тот не сдался и не только вернул себе звание первого номера в «Мейпл Лифс», но и вошёл в число претендентов на «Билл Мастертон Трофи» — приз за высокое спортивное мастерство и верность хоккею. И в этот раз тоже не пал духом. Уже по ходу второго периода он совершил блистательный сейв, помешал Джону Бичеру увеличить преимущество «Бостона» и тем самым вдохновил партнёров на камбэк. И если гол Тайлера Бертуцци не был засчитан из-за игры с высоко поднятой клюшки, то шайба Джона Тавареса была заброшена по всем правилам.

На третий период коллективы вышли при равном счёте, а Самсонов продолжал творить чудеса. В ходе одной атаки он парировал сначала дальний выстрел Джейка Дебраска, а спустя секунду — поддержавшего наступление Брэда Маршана. И ни в чём не уступал своему оппоненту — действующему обладателю «Везина Трофи» Линусу Улльмарку. Решить исход противостояния могла любая ошибка, и допустили её именно защитники «Бостона». Остон Мэттьюс разобрался со шведом в очной дуэли, присоединив победный гол к двум передачам (3:2). А на рандеву с вратарём его вывели Макс Доми и Илья Любушкин.

В итоге американец был признан первой звездой матча, а второй заслуженно стал Самсонов, не пропустивший ни разу за две 20-минутки. Причём в концовке у «Брюинз» была отличная возможность перевести встречу в овертайм, но Илья был великолепен и отвёл угрозу. В общей сложности в его активе набралось аж 27 сейвов.

В свою очередь, первый шаг к выходу в следующий раунд сделали «Эдмонтон» и «Вегас». «Ойлерз» в красочном матче расправились с «Лос-Анджелесом» (7:4), в то время как пребывающие не в лучшей форме «Голден Найтс» сенсационно сломили сопротивление лидера Запада — «Даллас». Первый эпизод ремейка прошлогоднего финала конференции получился крайне напряжённым и завершился со счётом 4:3. И снова полезен был один из теневых героев прошлогоднего триумфа в Кубке Стэнли — Иван Барбашёв.

Россиянин стал одним всего из четырёх хоккеистов «Вегаса», завершивших встречу с положительным показателем полезности, а уже на девятой минуте набрал первое очко в плей-офф. Прорвавшись по левому флангу, форвард переправил шайбу на пятак, где великолепно сработал Джонатан Маршессо. «Рыцари» повели с разницей в два гола и сохранили преимущество вплоть до финальной сирены.