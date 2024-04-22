RT в Telegram
Подпишись

Овечкин — о поражении от «Рейнджерс»: забудем эту игру и будем двигаться дальше

Короткая ссылка
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал поражение команды в первом матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Рейнджерс».
Овечкин — о поражении от «Рейнджерс»: забудем эту игру и будем двигаться дальше
  • AFP

«Первый период мы провели нормально, а во втором допустили ошибки, за которые нас наказали. Забудем эту игру и будем двигаться дальше», — цитирует Овечкина сайт клуба.

Встреча завершилась со счётом 4:1. В составе победителей голом отметился Артемий Панарин.

Таким образом, счёт в серии — 1-0. Следующий матч состоится 24 апреля, начало в 02:00 мск.

Ранее сообщалось, что Никита Кучеров вышел на чистое 22-е место по очкам в плей-офф НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить