Овечкин — о поражении от «Рейнджерс»: забудем эту игру и будем двигаться дальше
- AFP
«Первый период мы провели нормально, а во втором допустили ошибки, за которые нас наказали. Забудем эту игру и будем двигаться дальше», — цитирует Овечкина сайт клуба.
Встреча завершилась со счётом 4:1. В составе победителей голом отметился Артемий Панарин.
Таким образом, счёт в серии — 1-0. Следующий матч состоится 24 апреля, начало в 02:00 мск.
Ранее сообщалось, что Никита Кучеров вышел на чистое 22-е место по очкам в плей-офф НХЛ.