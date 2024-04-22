Овечкин — о поражении от «Рейнджерс»: забудем эту игру и будем двигаться дальше

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал поражение команды в первом матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Первый период мы провели нормально, а во втором допустили ошибки, за которые нас наказали. Забудем эту игру и будем двигаться дальше», — цитирует Овечкина сайт клуба.

Встреча завершилась со счётом 4:1. В составе победителей голом отметился Артемий Панарин.

Таким образом, счёт в серии — 1-0. Следующий матч состоится 24 апреля, начало в 02:00 мск.

Ранее сообщалось, что Никита Кучеров вышел на чистое 22-е место по очкам в плей-офф НХЛ.