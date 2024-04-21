Идеальный старт: Кузнецов набрал два очка и стал первой звездой матча плей-офф НХЛ с «Айлендерс»

Евгений Кузнецов стал главным творцом победы «Каролины» в стартовом матче серии плей-офф НХЛ с «Айлендерс». На 95-й секунде встречи российский нападающий великолепным броском в ближнюю девятку реализовал большинство, а в начале третьего периода помог Стефану Ноэсену забросить победную шайбу. В итоге Евгений не только был признан первой звездой, но и достиг отметки 30 голов в Кубке Стэнли, сравнявшись по этому показателю с Игорем Ларионовым.

Розыгрыш Кубка Стэнли 2024 года открывался противостоянием «Каролины» и «Айлендерс», которое претендовало на звание не только одного из самых предсказуемых в рамках первого раунда, но и наиболее любопытных для российских болельщиков. В составе обеих команд суммарно значились сразу семь россиян — и это не считая Руслана Исхакова, готового в любой момент помочь «островитянам» в попытке преподнести сенсацию и выбить из борьбы действующего финалиста Восточной конференции. Но если его отсутствие в заявке вряд ли кого-то удивило, то перевод Ильи Сорокина в запас вызывал вопросы.

Да, весной он немного сдал и не входил даже в топ-30 вратарей НХЛ по ключевым показателям — проценту сейвов и коэффициенту надёжности. Но всё равно Илья считался одним из козырей «Айлендерс» в борьбе с превосходящей по силе состава и сыгранности «Каролиной». Однако Патрик Руа принял волевое решение и заставил Сорокина наблюдать за игрой, стоя у входа в подтрибунку (на скамейке ему попросту не хватило места), а ставку сделал на его соотечественника Семёна Варламова. И уже на 95-й секунде за воротами ветерана впервые загорелся красный свет. А сделал это не кто иной, как один из самых критикуемых спортсменов сезона в лиге, которому было суждено стать главным действующим лицом встречи.

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Для Евгения Кузнецова минувший регулярный чемпионат стал однозначно худшим в карьере. На протяжении первой половины он откровенно хандрил в «Вашингтоне», успев не только воспользоваться программой помощи игрокам НХЛ, но и скатиться до уровня фарм-клуба. Да и после обмена в «Каролину» он не то чтобы воспрял духом. В 20 матчах Кузнецов набрал всего семь (2 + 5) очков и осел в четвёртом звене, пусть и продолжал выходить во второй спецбригаде большинства. Россиянин получил шанс сыграть в неравных составах в дебюте встречи с «Айлендерс», когда малый штраф заработал Андерс Ли. И воспользовался им на все 100%.

На первый взгляд, ситуация не предвещала ничего серьёзного. Кузнецов получил пас от Мартина Нечаса в левом круге вбрасывания и под давлением двух защитников гостей сместился ближе к борту. Однако внезапно он увидел небольшой зазор между штангой и расположившимся в углу ворот Варламовым и выстрелил. Шайба прошла аккурат над плечом голкипера и угодила в самую девятку, а Евгений достиг отметки 30 голов в плей-офф. Благодаря этому он поднялся на 11-е место в списке лучших снайперов среди россиян, сравнявшись с легендарным Игорем Ларионовым.

На этом успехи Кузнецова не закончились. Правда, вновь напомнил о себе он лишь в третьем периоде. К этому времени игроки «Айлендерс» уже восстановили паритет усилиями Кайла Маклина, а в числе ассистентов оказался не только реабилитировавшийся за удаление Ли, но и Александр Романов, набравший своё второе очко в Кубке Стэнли. «Каролина» же продолжала биться о стену в лице поймавшего кураж Варламова и никак не могла подтвердить свой статус фаворита.

Тем примечательнее, что забили игроки «Харрикейнз» сразу после того, как чуть было не оказались в роли догоняющих. Ноа Добсон имел все шансы застать врасплох потерявшего равновесие Фредерика Андерсена, но попал в штангу. Зато куда точнее был Стефан Ноэсен, великолепно сработавший на пятаке. И хотя Кузнецов попал в протокол как второй ассистент (первым стал подбивший шайбу Брэди Шей), именно его хитроумный наброс от задней линии стал ключевым.

В оставшееся время отличиться могли как те, так и другие. Неплохой момент имел атаковавший с разворота Андрей Свечников, мог восстанавливать паритет Кайл Палмьери, в ближнем бою чуть было не разобравшийся с Андерсеном. Но последнее слово всё же осталось за «Харрикейнз». За 92 секунды до сирены всё тот же Нечас поразил пустой створ и укрепил преимущество подопечных Рода Бриндамора, с победы начавших очередной поход за заветным трофеем.

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И хотя Нечас мог похвастаться двумя очками, в список главных звёзд матча он не попал. Третье место занял отметившийся ассистентским дублем Шей, второе — отразивший 97,1% бросков Андерсен, а первое — Кузнецов, чуть было не повторивший клубный рекорд результативности в дебютной игре за команду в плей-офф. Тот так и остался на счету Джона Каллена, записавшего на свой счёт три балла в первой встрече за «Каролину» в Кубке Стэнли.

Но если Кузнецов стал одним из героев первого дня турнира, то для Ильи Самсонова он превратился в сущий кошмар. Как и для «Торонто» в целом, который не сумел составить и подобие конкуренции «Бостону». К 38-й минуте российский голкипер пропустил четыре раза, причём дважды автором гола стал Джейк Дебраск, оформивший один из самых быстрых дублей «Брюинз» в плей-офф в XXI веке (2 минуты 32 секунды). А коллектив Шелдона Кифа хоть и избежал поражения всухую, в концовке пропустил вновь — 1:5.