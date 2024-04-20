Толчинский: уверен, что Овечкин побьёт рекорд Гретцки
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«Я уверен, что Овечкину удастся это сделать. Сам Гретцки сказал, что это всего лишь вопрос времени. Так что вопрос не в том, побьёт ли Александр этот рекорд, а в том, когда он это сделает», — цитирует Толчинского Metaratings.ru.
В нынешней регулярке Овечкин провёл за «Вашингтон» 79 матчей и набрал 65 (31+34) очков по системе «гол + пас».
В активе россиянина 853 шайбы в регулярных чемпионатах в истории НХЛ. Он сократил отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов до 41 гола.
Ранее Майоров заявил, что его «тошнит» от новостей, связанных с погоней Овечкина за рекордом Гретцки.