Толчинский: уверен, что Овечкин побьёт рекорд Гретцки

Нападающий СКА Сергей Толчинский высказал мнение, что нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сможет побить рекорд канадца Уэйна Гретцки.

«Я уверен, что Овечкину удастся это сделать. Сам Гретцки сказал, что это всего лишь вопрос времени. Так что вопрос не в том, побьёт ли Александр этот рекорд, а в том, когда он это сделает», — цитирует Толчинского Metaratings.ru.

В нынешней регулярке Овечкин провёл за «Вашингтон» 79 матчей и набрал 65 (31+34) очков по системе «гол + пас».

В активе россиянина 853 шайбы в регулярных чемпионатах в истории НХЛ. Он сократил отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов до 41 гола.

Ранее Майоров заявил, что его «тошнит» от новостей, связанных с погоней Овечкина за рекордом Гретцки.