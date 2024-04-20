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Толчинский: уверен, что Овечкин побьёт рекорд Гретцки

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Нападающий СКА Сергей Толчинский высказал мнение, что нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сможет побить рекорд канадца Уэйна Гретцки.
Толчинский: уверен, что Овечкин побьёт рекорд Гретцки
  • AP
  • © Matt Slocum

«Я уверен, что Овечкину удастся это сделать. Сам Гретцки сказал, что это всего лишь вопрос времени. Так что вопрос не в том, побьёт ли Александр этот рекорд, а в том, когда он это сделает», — цитирует Толчинского Metaratings.ru.

В нынешней регулярке Овечкин провёл за «Вашингтон» 79 матчей и набрал 65 (31+34) очков по системе «гол + пас».

В активе россиянина 853 шайбы в регулярных чемпионатах в истории НХЛ. Он сократил отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов до 41 гола.

Ранее Майоров заявил, что его «тошнит» от новостей, связанных с погоней Овечкина за рекордом Гретцки.

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