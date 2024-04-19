Майоров заявил, что его «тошнит» от новостей, связанных с погоней Овечкина за рекордом Гретцки

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказался о новостях, в которых обсуждают погоню форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по заброшенный шайбам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Я читаю только спортивную газету, где смотрю результаты НХЛ. Мне всегда любопытно, какие позиции занимают наши легионеры в общей статистике. Ещё важно, кто сколько получает игрового времени. Но меня от этой спортивной газеты уже тошнит. Потому что там только про Овечкина пишут», — цитирует специалиста «Матч ТВ».

Майоров добавил, что у него сложилось впечатление, будто в России нет других хоккеистов, помимо форварда «Вашингтона».

Отметим, что в активе россиянина 853 шайбы в регулярных чемпионатах в истории НХЛ. Он сократил отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов до 41 гола.

Ранее сообщалось, что Панарин стал лучшим российским снайпером НХЛ в сезоне-2023/24.