Майоров заявил, что его «тошнит» от новостей, связанных с погоней Овечкина за рекордом Гретцки
- РИА Новости
«Я читаю только спортивную газету, где смотрю результаты НХЛ. Мне всегда любопытно, какие позиции занимают наши легионеры в общей статистике. Ещё важно, кто сколько получает игрового времени. Но меня от этой спортивной газеты уже тошнит. Потому что там только про Овечкина пишут», — цитирует специалиста «Матч ТВ».
Майоров добавил, что у него сложилось впечатление, будто в России нет других хоккеистов, помимо форварда «Вашингтона».
Отметим, что в активе россиянина 853 шайбы в регулярных чемпионатах в истории НХЛ. Он сократил отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов до 41 гола.
Ранее сообщалось, что Панарин стал лучшим российским снайпером НХЛ в сезоне-2023/24.