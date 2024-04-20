Дуэль Овечкина с Панариным и месть Бобровского Кучерову: главные противостояния россиян в первом раунде Кубка Стэнли

В ночь на 21 апреля в НХЛ стартует розыгрыш Кубка Стэнли. Александр Овечкин сойдётся в дуэли с лучшим российским снайпером сезона Артемием Панариным, а его «Вашингтон» постарается остановить «Рейнджерс». Сергей Бобровский вместе с партнёрами по «Флориде» попробует прервать неудачную серию в противостоянии с «Тампа-Бэй» и подпортить Никите Кучерову настроение от завоевания «Арт Росс Трофи». А Илья Сорокин предпримет попытку сотворить сенсацию и выбить из турнира «Каролину» с Андреем Свечниковым, Евгением Кузнецовым, Дмитрием Орловым и Петром Кочетковым.

Дуэль двух снайперов

На первый взгляд, противостояние «Рейнджерс» и «Вашингтона» в первом раунде Кубка Стэнли может показаться наиболее предсказуемым на Востоке. Со статистической точки зрения ньюйоркцы выдали лучший регулярный чемпионат в своей истории и забрали Президентский кубок, попутно продемонстрировав значительный прогресс в сравнении с предыдущим соревновательным годом. Коллектив стал гораздо более сбалансированным, а его лидер Артемий Панарин сменил имидж и порадовал феноменальной результативностью. Хлебушек не только занял четвёртое место в гонке бомбардиров с 120 очками, но и стал лучшим снайпером первенства среди россиян, остановившись в шаге от заветной отметки в 50 голов.

Тем любопытнее, что не пустить его дальше постарается не кто иной, как один из лучших голеадоров в истории НХЛ, чудесным образом затащивший свою команду в плей-офф. Ведь перед стартом сезона «Вашингтону» прочили скорее борьбу за высокий выбор на драфте, чем за трофей, а потери целого ряда важных исполнителей заставили лишь укрепиться в этой мысли. Но Александр Овечкин и компания сотворили невозможное и в упорном сражении обошли «Детройт», «Питтсбург» и «Филадельфию», которую они обыграли в заключительном для себя матче турнира. Хотя по составу более впечатляюще смотрелись и «Ред Уингз», и «Пингвинз».

Также по теме «Живая легенда»: Кучеров первым из российских хоккеистов отдал 100 голевых передач за сезон в НХЛ Никита Кучеров стал первым российским хоккеистом и пятым в истории НХЛ, сумевшим отдать 100 голевых передач в одном регулярном...

Безусловно, это не сделало «Кэпиталз» фаворитом в дуэли с обладателем Президентского кубка. Но и списывать его со счетов не стоит, ведь в плей-офф могут происходить самые невероятные вещи. За примером далеко ходить не надо, достаточно вспомнить прошлогодние успехи «Флориды», которая по ходу розыгрыша не только оставила не у дел лучшую команду регулярки — «Бостон», но и впоследствии добралась до финала соревнований. И хотя у «Пантерз» предпосылок к достижению этого успеха было значительно больше, «столичные» также способны удивить. Например, в чемпионате они выиграли у «Рейнджерс» ровно в половине встреч (2-2). Более впечатляющим процентом могут похвастаться лишь «Пантерз» (2-1) и «Голден Найтс» (2-0).

Изюминки этому противостоянию добавляет присутствие на тренерском мостике Питера Лавиолетта, за три года у руля «Вашингтона» так и не сумевшего пробиться даже в полуфинал Востока. А дуэль Панарина и Овечкина обещает стать одной из самых любопытных на данной стадии. Но если Артемий постарается реабилитироваться за провал в прошлом розыгрыше Кубка Стэнли, то Александр — доказать, что даже в 38 лет он способен вести за собой коллектив. Как это было в 2018-м, когда россияне в первый и последний пока раз пересекались в постсезоне. Тогда «Кэпиталз» в шести матчах взял верх над «Коламбусом», а потом и завоевал трофей. И в этой серии Ови также приходилось иметь дело со звёздным российским голкипером, имевшим в активе «Везина Трофи». Но если ворота «Блю Джекетс» защищал Сергей Бобровский, то «Рейнджерс» — Игорь Шестёркин.

Старые счёты

Что касается Бобровского, в этот раз одному из главных героев прошлогоднего плей-офф придётся иметь дело с лучшим хоккеистом нынешней регулярки. Никита Кучеров уже долгое время входил в число сильнейших исполнителей в мире, но в этом чемпионате сотворил нечто фантастическое. Россиянин забил 44 гола, отдал 100 передач и во второй раз в карьере завоевал «Арт Росс Трофи», а впоследствии, вероятно, заберёт и «Харт». Конечно, если НХЛ не отдаст его Натану Маккиннону, которого превозносила на протяжении всего года. Тем не менее стараний Кучерова хватило лишь на то, чтобы помочь «Лайтнинг» взобраться на шестую строчку в таблице конференции и получить возможность сразиться с прошлогодним финалистом Кубка Стэнли.

И пока шансы «Тампы» на успех в этой серии кажутся не самыми высокими. Ведь если Кучеров выдал свой лучший сезон в карьере, то его партнёры выглядели довольно невыразительно. На своём уровне остались разве что Виктор Хедман и Брэйден Пойнт, пусть канадец и не сумел пробить сотню, выступая в одном звене с Никитой. Стивен Стэмкос больше думал о новом контракте и смотрелся не лучшим образом, пропустивший старт первенства из-за повреждения Андрей Василевский долгое время набирал форму и лишь под конец регулярки стал похож на себя самого, а Михаил Сергачёв получил две тяжёлые травмы и отыграл суммарно лишь 34 встречи.

«Флорида» же не только подтвердила, что её прошлогодний успех не был случайностью, но и плотно укрепилась в числе главных фаворитов на трофей.

Подопечные Пола Мориса сместили акцент в сторону обороны и завершили сезон в ранге команды с одной из самых крепких защитных линий (200 пропущенных голов в 82 матчах), а также вошли в топ-6 по нейтрализации большинства и по числу побед — как общему, так и в основное время. Во многом причиной тому стала впечатляющая форма Бобровского. Если по проценту отражённых бросков тот занял шестую позицию (среди вратарей, отыгравших более 30 матчей), то по сухарям поделил первую строчку с Тристаном Джерри, Коннором Ингрэмом и Чарли Линдгреном (все — по шесть).

Да, не так впечатляюще смотрелась атака команды. Мэттью Ткачук впервые за три года не добрался до сотни, а лучшим бомбардиром внезапно стал выдавший лучший сезон в карьере Сэм Райнхарт (57 + 37). Но огневой мощи у «Пантерз» более чем достаточно. Высочайший уровень поддерживает Александр Барков, планку в 30 голов вновь преодолел Картер Верхаге, а Сэм Беннетт с Эваном Родригесом были крайне полезны. Кроме того, перед дедлайном состав пополнил Владимир Тарасенко, в 19 встречах за новый коллектив набравший 14 (6 + 8) очков.

Поэтому и складывается впечатление, что для прохода во второй раунд «Тампе» придётся прыгнуть выше головы. Да, если выделять лучших игроков в каждой из линий, то Кучеров, Хедман и Василевский (если он находится в хорошей форме) наверняка обойдут всех конкурентов, но как команда «Флорида» кажется гораздо более сбалансированной и ровной, чем лишившийся глубины «Лайтнинг».

Так или иначе, первое в истории флоридское дерби обещает стать крайне любопытным, а успех в нём способен помочь Никите укрепиться в статусе «главного волшебника» НХЛ. Но Бобровский наверняка намерен сделать всё возможное, чтобы подпортить ему великолепный год и прервать серию из двух подряд поражений в противостояниях с «Тампой» в Кубке Стэнли. Благо в своё время он это уже делал. В 2019-м он в составе «Коламбуса» буквально вынес «молний» со счётом 4-0.

Надежды на Сорокина

Явного фаворита можно выделить и в противостоянии одного из лидеров Востока — «Харрикейнз» — и «Айлендерс», с огромным трудом пробившегося в восьмёрку сильнейших. Причина тому ясна — крайне слабая игра в обороне. Так, по числу допущенных бросков «островитяне» заняли четвёртое место с конца в лиге, опередив лишь записных аутсайдеров — «Монреаль», «Коламбус» и «Сан-Хосе». И если бы не великолепный дуэт голкиперов в лице Ильи Сорокина и Семёна Варламова, пропустили бы значительно больше.

Но крайне сложно представить, что «Айлендерс» удастся остановить «Каролину», которая вновь входит в число главных претендентов на Кубок Стэнли и уже дважды ставила крест на перспективах клуба за последние пять лет. В 2019-м «Харрикейнз» разгромил соперников в полуфинале конференции (4-0), а в прошлом году довольно уверенно взял верх в 1/4 финала (4-2). И с тех пор ньюйоркцы вряд ли стали сильнее, чего не скажешь о подопечных Рода Бриндамора.

Год назад «Каролина» выступала в плей-офф без целого ряда лидеров, но всё равно сумела добраться до полуфинала. А сейчас команда находится практически в идеальном состоянии. Травмы не беспокоят Андрея Свечникова и Теуво Теравяйнена, в великолепной форме пребывают Себастиан Ахо и Сет Джарвис, Пётр Кочетков укрепился в роли первого номера. Уже этого было бы более чем достаточно, чтобы отдать им предпочтение в сражении с «островитянами», но не стоит забывать и о ряде звёздных новичков, большинство из которых уже успели освоиться на новом месте. Свою роль в качестве защитника третьего звена принял Дмитрий Орлов, пользу приносит выходящий в четвёртом звене Евгений Кузнецов, а Джейк Гюнцель и вовсе выдал феноменальный отрезок, наколотив 25 (8 + 17) очков в 17 встречах.

И крайне сложно представить, что Сорокин и Варламов вместе с отыгравшим лучший год в карьере Александром Романовым сумеют остановить оппонентов. Пожалуй, это возможно лишь в том случае, если Илья выступит на уровне прошлого сезона, когда он был в шаге от «Везина Трофи». Но при наличии таких бед в обороне даже этого может быть недостаточно. Свечников и компания кажутся на голову сильнее, а для самого Андрея этот турнир вполне может стать звёздным часом. В регулярке он выглядел очень неплохо и по темпу набора очков уступил лишь лучшему бомбардиру — Ахо (если оставить за скобками Гюнцеля). Осталось подтвердить свой статус и в ключевой момент первенства.