Ничушкин оформил дубль в матче с «Эдмонтоном» и обновил личный рекорд по очкам в НХЛ
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Встреча проходила на стадионе «Болл Арена» в Денвере и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.
В составе триумфаторов встречи дублем отметился российский нападающий Валерий Ничушкин, для которого эти заброшенные шайбы стали 27-й и 28-й в текущем сезоне соответственно.
Всего в активе россиянина 53 очка (28 + 25) в 54 проведённых матчах текущей регулярки. Таким образом, он обновил личный рекорд по очкам в НХЛ — ранее он набирал 52 результативных балла в 62 играх сезона-2021/2022.
«Колорадо» занял четвёртое место в таблице Западной конференции и в первом раунде плей-офф встретится с «Виннипегом», ставшим вторым на Востоке.
Ранее сообщалось, что Панарин стал лучшим российским снайпером НХЛ в сезоне-2023/24.