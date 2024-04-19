Ничушкин оформил дубль в матче с «Эдмонтоном» и обновил личный рекорд по очкам в НХЛ

«Колорадо Эвеланш» обыграл «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Болл Арена» в Денвере и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.

В составе триумфаторов встречи дублем отметился российский нападающий Валерий Ничушкин, для которого эти заброшенные шайбы стали 27-й и 28-й в текущем сезоне соответственно.

Всего в активе россиянина 53 очка (28 + 25) в 54 проведённых матчах текущей регулярки. Таким образом, он обновил личный рекорд по очкам в НХЛ — ранее он набирал 52 результативных балла в 62 играх сезона-2021/2022.

«Колорадо» занял четвёртое место в таблице Западной конференции и в первом раунде плей-офф встретится с «Виннипегом», ставшим вторым на Востоке.

Ранее сообщалось, что Панарин стал лучшим российским снайпером НХЛ в сезоне-2023/24.