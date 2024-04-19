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Кучеров повторил достижение Малкина в НХЛ

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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2023/24, что позволило ему выиграть «Арт Росс Трофи».
Кучеров повторил достижение Малкина в НХЛ
  • Gettyimages.ru

Россиянин набрал 144 (44 + 100) очка по системе «гол + пас» в 81 проведённом матче текущей регулярки. 

Таким образом, Кучеров стал обладателем «Арт Росс Трофи» второй раз в карьере — впервые он сумел это сделать в сезоне-2018/19.

В списке тех, кто выигрывал эту награду два или более раза, всего четыре хоккеиста: пять раз это делал Коннор Макдэвид, а Сидни Кросби и Евгений Малкин — по два.

Ранее сообщалось, что Кучеров занял третье место в истории НХЛ по очкам за сезон среди крайних нападающих.

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