Кучеров повторил достижение Малкина в НХЛ
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Россиянин набрал 144 (44 + 100) очка по системе «гол + пас» в 81 проведённом матче текущей регулярки.
Таким образом, Кучеров стал обладателем «Арт Росс Трофи» второй раз в карьере — впервые он сумел это сделать в сезоне-2018/19.
В списке тех, кто выигрывал эту награду два или более раза, всего четыре хоккеиста: пять раз это делал Коннор Макдэвид, а Сидни Кросби и Евгений Малкин — по два.
Ранее сообщалось, что Кучеров занял третье место в истории НХЛ по очкам за сезон среди крайних нападающих.